¡ØLaLaLa Festival¡Ù¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë3Æü´ÖÃÂÀ¸¤¹¤ë²»³Ú¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡¡¡È¤È¤Ë¤«¤¯¸µµ¤¡É¤Ê¸½ÃÏ¤ÎÇ®µ¤¤ò¥ì¥Ýー¥È
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¡Ö¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¸µµ¤¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÇ°´ê³ð¤Ã¤Æ¼óÅÔ¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢3Æü´Ö¤Ç75,000¿Í¤¬Æþ¾ì¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¸µµ¤¡×¤Î±²Ãæ¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¶ÃØ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ØLaLaLa Festival 2025¡Ù¥Õ¥§¥¹¤ÎÌÏÍÍ¡Ë
¡¡»ä¤¬»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï8·î22Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØLaLaLa Festival 2025¡Ù¡£¥¸¥ã¥«¥ë¥¿ºÇÂçµé¤Î¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡¦JIEXPO¤¬²ñ¾ì¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ï¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ÎËÌÉô¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ï¤¶¤ï¤¶¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢À¸³è·÷Æâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¤³¤Î3Æü´Ö¤À¤±ÃÂÀ¸¤¹¤ë²»³Ú¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡£2016Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿»þ¤Ï¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ð¥ó¥É¥ó¡Ê²»³Ú¤È¥«¥Õ¥§¤¬°î¤ì¤ë¥ä¥ó¥°¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î³¹¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤Ç¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ë²»³Ú¤ò»ý¤Á¹þ¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²°³°¤ËÀß±Ä¤µ¤ì¤¿3¤Ä¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò´Þ¤á¡¢²ñ¾ìÃæ¤Ë¿¹¤ä²Ö±à¤ò»×¤ï¤»¤ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¤Î¥¤¥ó¥¿¥ó¡ÊIntan Dhenisya¡Ë¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Á³¤Ï¾ï¤Ë¡ØLaLaLa Festival¡Ù¤Î¿´¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ê¡¢¿¹¤«¤é³¹¤Ë²ñ¾ì¤¬°Ü¤Ã¤¿¸å¤â¡¢Íµ¡Åª¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿¢Êª¤ä¥Ä¥¿¡¢¼«Á³¤Î·Á¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡Ø¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¤â¡¢²»³Ú¤¬Äí¤òºé¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÈÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÍ»¹ç¡Ù¡£¥¹¥Æー¥¸¤¬¤Þ¤ë¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÑµÒ¤Î¼þ¤ê¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£³Î¤«¤Ë¥¹¥Æー¥¸¼«ÂÎ¤¬¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËËþ¤Á¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥ó¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÉñÂæÈþ½Ñ²È¡¢·úÃÛ²È¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ØLaLaLa Festival¡Ù¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»º¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¨»¿´ë¶È¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤â¡¢¤â¤Ï¤ä·úÊª¥ì¥Ù¥ë¡£ÈþÍÆ¥µ¥×¥ê¤äÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î½÷À¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë½ÐÅ¹¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Ï·¼ãÃË½÷¤¬¤¤¤ë¤³¤¦¤¤¤¦¥ªー¥×¥ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¥Ð¥ó¥Ð¥óÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ÇÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°Õ¼±²þ³×¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡Ìë¤Î²ñ¾ìÆâ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÈóÆü¾ï¤Ç²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â¤ªÞ¯Íî¡£¤³¤Î½ë¤¤¤Ê¤«¥í¥ó¥°¥Öー¥Ä¤ä¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¿Í¤â¡£¥·¥Ã¥¯¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤～¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤â¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÈÎÇä¥Öー¥¹¤Ë¤Ï»îÃå¼¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡¢¤â¤Ï¤äÏ©ÌÌÅ¹¡£
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ªÞ¯Íî¤·¤Æ½¸¤Þ¤ê¡¢½µËö¤ò¥Õ¥ë¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã²Î¤¦¤·ÍÙ¤ë¤·¤ª¼ò¤â°û¤à¡£3Æü´Ö¡¢16»þ¤¯¤é¤¤¤«¤éÌëÃæ24»þÈ¾¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËÂçÁû¤®¤Ç¡¢ºÇ½ªÆü¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¤ÎBLACK EYED PEAS¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌÀÆü·îÍËÆü¤À¤±¤É¤ß¤ó¤ÊÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢ÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¸µµ¤¤ËÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥§¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤è¤ê¤â³¤³°Àª¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢R&B～¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à～¥·¥ó¥»¥Ý¥Ã¥×Åª¤ÊÎ®¤ì¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¡£¤³¤Î¥·ー¥ó¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î±²¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÂÎ´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£yung kai～JVKE～keshi¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤«¤é¤Î¥È¥ê¤ËLANY¡ª¡¡²ñ¾ìÃæ¤ÎÌÜ¤¬¥Ïー¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ÎÂç¹ç¾§¡£Èà½÷¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤¹¤ëÃË»Ò¤¿¤Á¡£¤¨¤¨¤ä¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯¥µ¥Þ¥½¥Ë¡Ê¡ØSUMMER SONIC¡Ù¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Ð¥ó¥É¤ÎThe Rose¤â¡¢¤¹¤ó¤´¤¤²«¿§¤¤´¿À¼¤ÈÂç¹ç¾§¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡Ù¤ÇºÇÍ¥½¨¥¢¥¸¥¢³Ú¶Ê¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¦Regina Song¡Ê¥ì¥¸ー¥Ê¡¦¥½¥ó¥°¡Ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤È¸«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥Æ¥¤¥éー¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Ê¤ó¤À¤Ê¡£10Âå¸åÈ¾¤«¤é20ÂåÁ°È¾¤¯¤é¤¤¤Î½÷»Ò¤¿¤Á¤¬Âç¹ç¾§¡£¥ì¥¸ー¥Ê¤ß¤¿¤¤¤ÊÇò¤È¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤¿ÍÎÉþ¤òÃå¤Æ¤ë»Ò¤¿¤Á¡¢¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤Îø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÆâ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏLOR¡Ê¥í¥¢¡Ë¤È¤¤¤¦3¥Ôー¥¹¥Ð¥ó¥É¡£¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¸¥ç¥°¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤È¤¤¤¦¸ÅÅÔ½Ð¿È¤ÎÈà¤é¤Î²»³Ú¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤È¥³ー¥é¥¹¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£¥ï¥Ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¤Î¿§»È¤¤¤Ê¤É¤â¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡£
¡¡INIS¡Ê¥¤¥Ë¥¹¡Ë¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£²»¸»¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖAnimal¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ê¤ó¤«¤Ï¥¢¥Ã¥Ñー¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤Æ¡¢¥À¥ó¥µー¤ò·Þ¤¨¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æø¤ä¤«¡ª¡¡¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£¶Ã¤¯¤³¤È¤ËÆüËÜ¸ì¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤Î¥·¥ó¥¬ー¡¦?te/WHYTE¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¤¬¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤òÍ¶¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£Í¶¤ï¤ì¤¿¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¼ã¤¯¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¡£¥³ー¥é¥¹¤Î½÷À¤¬1¶Ê¼«Ê¬¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë?te/WHYTE¤â¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¼çºÅ¤â¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¥ó¤Ç2016Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØLaLaLa Festival¡Ù¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎµÙ»ß´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤«¤é¤Î´üÂÔ¤ËÅú¤¨¤ë¤Ù¤¯¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤ä¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÈÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Ï10¼þÇ¯¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤ËÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Ë¤¦¾ì¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Ñー¥Æ¥£ー¡×¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Àè½Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥ó¤«¤é¤â¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î²»³Ú¤ÈÊ¸²½¤Ï¡¢¡ØLaLaLa Festival¡Ù¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¤«¤éÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¤¿¤Ó¤Ë¡¢Æó¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤¬²»¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î²È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç¡ØLaLaLa Festival¡Ù¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¾·ÂÔ¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¡¢²»³Ú¤Ë¤Ï¹ñ¶¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·Â³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¹ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤¿¥Õ¥§¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ®¶¸¤Î¡ØLaLaLa Festival¡Ù¤¬10¼þÇ¯¤ÎÍèÇ¯¡¢¤É¤ó¤ÊÌ´¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£