¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Èï³²¤Ë¡ÄÀ¤³¦°ä»º¡ÖÇòÀî¶¿¡×¤ÇÃËÀ¤¬ÇØ¸å¤«¤é¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë ¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤È¤ß¤é¤ì±¦ÏÓ¤Ë¥±¥¬
¡¡À¤³¦°ä»º¡ÖÇòÀî¶¿¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´ôÉì¸©ÇòÀîÂ¼¤Ç10·î5Æü¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÇòÀîÂ¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢ÇòÀî¶¿¤òÊâ¤¤¤Æ´Ñ¸÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤ÎÃËÀ(40)¤¬¡¢ÇØ¸å¤«¤é¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹1¥áー¥È¥ë¤°¤é¤¤¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Î»Ò¥°¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÃËÀ¤Ï±¦ÏÓ¤Ë»¤¤ê½ý¤òÉé¤¦·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï¡¢²®Ä®Å¸Ë¾Âæ¹Ô¤¤Î¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¾è¤ê¾ìÉÕ¶á¤Ç¡¢Â¼¤Ï5Æü¸á¸å¤«¤é¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤ò±¿µÙ¤·¤¿¤Û¤«¡¢È¾·Â¤ª¤è¤½1¥¥í·÷Æâ¤ÎÂ¼Æ»¤äÍ·ÊâÆ»¤òÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇòÀîÂ¼¤Ç¤Ïº£Ç¯4·î°Ê¹ß¡¢¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬ÎãÇ¯¤Î3ÇÜ¶á¤¤¤ª¤è¤½90·ï´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£