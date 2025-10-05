±§ÅÔµÜ¤¬AÅìµþ¤ò¿¶¤êÀÚ¤êÏ¢¾¡¥¹¥¿ー¥È¡Ä27ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤¬¥²ー¥à¤ò»ÙÇÛ
¡¡10·î5Æü¡¢TOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B¡¥LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1Âè1ÀáÂè2Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤ÈÂÐÀï¡£³«ËëÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ±§ÅÔµÜ¤¬66－64¤Ç¾¡Íø¤·¡¢³«ËëÀá¤òÏ¢¾¡¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
¡¡AÅìµþ¤Î¥¹¥¿ー¥È5¤Ï¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥µ¥¤¥º¡¢¥Þー¥«¥¹¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿ー¡¢Ê¡ß·¹¸Ê¿¡¢¥¢¥¤¥é¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¾®¼òÉôÂÙÚö¡£ÂÐ¤¹¤ë±§ÅÔµÜ¤ÏÈæ¹¾Åç¿µ¡¢¹âÅç¿Â»Ê¡¢D.J¡¦¥Ë¥åー¥Ó¥ë¡¢¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¡¢¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©¥È¥¥¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¥Æ¥£¥Ã¥×¥ª¥ÕÄ¾¸å¡¢AÅìµþ¤Î¾®¼òÉô¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ÇÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¥Ë¥åー¥Ó¥ë¡¢Èæ¹¾Åç¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥Õ¥©¥È¥¥¤Î¥·¥åー¥È¤Ç8－0¤Î¥é¥ó¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¡¢±§ÅÔµÜ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£ÅÓÃæ¡¢Ê¡ß·¡¢°ÂÆ£¼þ¿Í¤é¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥µ¥¤¥º¤Î¥´ー¥ë²¼¤Ê¤É¤ÇÆÀÅÀ¤òµö¤¹¤â22－18¤È¥êー¥É¤·¤¿¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤ËÆþ¤ê¡¢2ÅÀº¹¤Ë¥êー¥É¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢±óÆ£Í´Î¼¤é¤Î¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¥Úー¥¹¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¥¨¥É¥ïー¥º¤ÎÂ®¹¶¡¢¹âÅç¤Î¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥åー¥È¤Ç²ÃÅÀ¡¢9－0¤Î¥é¥ó¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë·ø¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¡¢AÅìµþ¤Ë¥¸¥ê¥¸¥ê¤ÈÄÉ¤¤¾å¤²¤ì¡¢35－32¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¡¢¼é¤ê¹ç¤¤¤ÎÅ¸³«¤ÎÃæ¡¢¥µ¥¤¥º¤Ë¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò²¡¤·¹þ¤Þ¤ìµÕÅ¾¤òµö¤¹¡£Ä¾¸å¡¢Èæ¹¾Åç¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇºÆµÕÅ¾¡£°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ªÈ×¡¢¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥Ð¥¹¥«¥ó¤ò´Þ¤à9Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç53－46¤È¤·¤ÆºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¤Ø¡£
¡¡·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤ÎÃæ¡¢¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤¬¤³¤Î»î¹ç7ËÜÌÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤Æ¥êー¥É¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤AÅìµþ¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¸ß¤¤¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤¿Âè2Àï¤Ï±§ÅÔµÜ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¸Ä¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ç¤Ï¥Ë¥åー¥Óー¥ë¤¬¥²ー¥à¥Ï¥¤¤Î27ÆÀÅÀ7¥¢¥·¥¹¥È5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þー¥¯¡£¥Õ¥©¥È¥¥¤¬12ÆÀÅÀ¡¢Èæ¹¾Åç¤¬11ÆÀÅÀ¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£AÅìµþ¤Ï¥µ¥¤¥º¤¬18ÆÀÅÀ9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥Õ¥©¥¹¥¿ー¤¬12ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤â¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î½é¾¡Íø¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ 64－66 ±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¡÷TOYOTA ARENA TOKYO
AÅìµþ¡Ã18¡Ã14¡Ã14¡Ã18¡Ã¡á64
±§ÅÔµÜ¡Ã22¡Ã13¡Ã18¡Ã13¡Ã¡á66
¡ÚÆ°²è¡Û±§ÅÔµÜ¤Î¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤ÆAÅìµþ¤òÆÍ¤Êü¤¹
10/5(Æü) AÅìµþÀï
3Q½ªÎ»
¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹ 53 - 46 AÅìµþ
AÅìµþ¤ËÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ÆµÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
#6 Èæ¹¾Åç¤Î3P¥·¥åー¥È¤Ç¥êー¥É¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤â¡¢¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤º°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¡£
#25 ¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤¬¡¢AND1¡¢¤µ¤é¤Ë2ËÜ¤Î3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢53-46¤Ç¾¡Éé¤ÎºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¤Ø¡ª#Transcend #BREX pic.twitter.com/o4sYV17OG4
- ±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹ / UTSUNOMIYA BREX (@utsunomiyabrex) October 5, 2025