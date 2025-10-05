Å·³¤Í´´õ¤ÈMrs. GREEN APPLE¤¬¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¡ªNHK¡ØLIFE¡ª¥Þー¥Ù¥é¥¹SP¡Ù¤Ø¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤¬·èÄê
10·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëNHK¤Î¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ØLIFE¡ª¡Ù¤Î72Ê¬³ÈÂçÈÇ¡ØLIFE¡ª¥Þー¥Ù¥é¥¹SP¡Ù¤Ë¡¢Å·³¤Í´´õ¤ÈMrs. GREEN APPLE¤¬ÄÉ²Ã¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Þー¥Ù¥é¥¹¡É¤Ê2ÁÈ¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¤È¤È¤â¤ËÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¥³¥ó¥È¤ò¼ýÏ¿
¡Ö¥Þー¥Ù¥é¥¹¡×¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡£ÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿²Ï¹çÍ¥¼Â¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¡È¥Þー¥Ù¥é¥¹¡É¤ÊÄÉ²Ã¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢2ÁÈ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤½¤Î2ÁÈ¤¬¡¢ÉñÂæ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÎÂç¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¦Å·³¤Í´´õ¤È¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢²»³Ú¥·ー¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Mrs. GREEN APPLE¤À¡£ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Þー¥Ù¥é¥¹¡É¤Ê¹ë²Ú¥²¥¹¥È2ÁÈ¤¬¡ØLIFE¡ª¡Ù¤Ë½é½Ð±é¡£¥á¥ó¥Ðー¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¥³¥ó¥È¼ýÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Å·³¤Í´´õ¤Ï¡¢¥³¥ó¥È¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¤È»Ò¥ä¥®¡×¤ËÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤È°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¾Ð¤¤¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Â¾¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢Èï¤êÊª¤ò¤·¤¿Å·³¤¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤è¤¦¡£
¢£¤³¤ì¤¬¥³¥ó¥È½éÄ©Àï¡ª¥ß¥»¥¹¤Ï¥·¥çー¥È¥³¥ó¥È3ËÜ¤Ë½Ð±é
¥³¥ó¥È¼«ÂÎ¤¬½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëMrs. GREEN APPLE¤¬½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬ÉñÂæ¤Î¥·¥çー¥È¥³¥ó¥È3ËÜ¡£º£²ó¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·ºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥È¤Ç¡¢¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡£
¥³¥ó¥È¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤¬¹â²á¤®¤ë¡×¤Ï¡¢Âç¿¹¸µµ®¤Î°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤¿1ËÜ¡£¥³¥ó¥È¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー3¿Í¤¬Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡×¤Ç¤ÏLIFE¡ª¥á¥ó¥Ðー¤È¤ÎÀäÌ¯¤Ê¤«¤±¹ç¤¤¤È¥Áー¥à¥ïー¥¯¤Ç¾Ð¤¤¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¥È¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë°Û¿§¤Î¥³¥ó¥È¤Ï¡¢É¬¸«¤À¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
NHKÁí¹ç¡ØLIFE¡ª¥Þー¥Ù¥é¥¹SP¡Ù
10/13¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë21:30～22:42
¢¨NHK ONE¡Ê¿·NHK¥×¥é¥¹¡Ë¤Ë¤ÆÆ±»þ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê
¡Ú½Ð±é¡Û¢¨50²»½ç
ÆâÂ¼¸÷ÎÉ Å·³¤Í´´õ ÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨ ²Ï¹çÍ¥¼Â ÀîÀ¾¸»ÖÏº ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê
¤¸¤í¤¦ ÅÄÃæÄ¾¼ù ÄÍÃÏÉð²í ¿å¾å¹±»Ê
Mrs. GREEN APPLE ¡ÊÂç¿¹¸µµ® ¼ã°æÞæÅÍ Æ£ß·ÎÃ²Í¡Ë
