¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û·ëº§¡¦½Ð»º¤ò·Ð¤¿¡ØÎÄ´ñÅª¤ÊÈà½÷¡Ù¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Áê¼ê¤Ï¥«¥ó¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥í¥Þ¥ó¥¹¡£¤³¤Î°ìÊ¸¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÂç½°¤Î¶»¤Ï¹âÌÄ¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿Disney+¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡ØËÌ¶ËÀ±¡ÙÀ©ºîÈ¯É½²ñ¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢Èà½÷¤Îµ¢´Ô¤òÂÔ¤ÁË¾¤à»ëÀþ¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤Ç»ëÀþ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤â¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÁ°¤ËÉÕ¤¯½¤¾þ¸ì¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡£¡Ö¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ë¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤â¡Ö¥Þ¥Þ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡×¿Íµ¤½÷Í¥5Áª
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤Ï´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£2001Ç¯¤Ë±Ç²è¡ØÎÄ´ñÅª¤ÊÈà½÷¡Ù¤Î¡ÈÈà½÷¡É¤Ç¼«Í³ËÛÊü¤ÇÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÇÀ¤Âå¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢2013Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÀ±¤«¤éÍè¤¿¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Î¡È¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥¤¡É¤Ï´Ú¹ñ¥í¥Þ¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤òÀ¤³¦¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ä¹¤¤È±¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤Æ¾Ð¤¤¡¢µã¤¡¢°¦¤¹¤ë»Ñ¤Ï´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤ÎÅµ·¿¤È¤Ê¤ê¡¢Èà½÷¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ê¸²½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¤È±¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ã¿è¤µ¤ÈÀöÎý¡¢¾¯½÷¤È½÷À¤Î¶³¦¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëÉÔÊÑ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà½÷¤¬½Ð±é¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºîÉÊ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥É¥é¥Þ¡ØÀÄ¤¤³¤¤ÎÅÁÀâ¡Ù¡Ê2016¡Ë¤Ï´üÂÔ¤ËÆÏ¤«¤º¡¢Netflix¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡§¥¢¥·¥óÅÁ¡Ù¡Ê2021¡Ë¤ÏÀ¤³¦´Ñ³ÈÄ¥¤Î°ÕÌ£¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç½°ÅªÈ¿¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£±Ç²è¤Ç¤â¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤¬´üÂÔ¤ò²¼²ó¤ê¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÁ´À¹´ü¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤é¤·¤¤¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¡×¤òÂÔ¤ÄÀ¼¤Ï¼¡Âè¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
2012Ç¯¡¢¶âÍ»¥Þ¥ó¤ÇÆ±¤¸Ç¯¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥¯»á¤È·ëº§¤·¡¢Æó¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà½÷¤Ï½÷Í¥¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢Êì¤Ç¤¢¤ëÌò³ä¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹¹ð³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤È¥Ö¥é¥¦¥ó´É¤ÇºÇ¤âÇ®¤¤Ì¾Á°¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
·ëº§¡¦½Ð»º¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖ¤À¤í¤¦¡£¤à¤·¤í»þ´Ö¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿À®½Ï¤µ¤¬±éµ»¤Ë¿¼¤ß¤ò²Ã¤¨¤¿¡£Ç¯Îð¤ä¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ´ÑµÒ¤ä»ëÄ°¼Ô¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤ë´Ú¹ñ¥í¥Þ¥ó¥¹¤Î´é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤½º£²ó¤Î¡ØËÌ¶ËÀ±¡Ù¤Ç¤ÎÁªÂò¤ÏÆÃÊÌ¤À¡£¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤¬ºÇ¤âÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤âÁê¼ê¤Ï¥«¥ó¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÛÁü¤ÎÃæ¤Ç¤·¤«¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Âç½°¤Ï´¿À¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
ÉñÂæ¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ëOTT¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡£´Ú¹ñ¤ò±Û¤¨À¤³¦¤Ø¤È¹¤¬¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤ÏºÆ¤Ó¥í¥Þ¥ó¥¹¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½º£²ó¤ÎºîÉÊ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö²¿¤è¤ê¤â¥¥à¡¦¥Ò¥¦¥©¥ó´ÆÆÄ¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥®¥ç¥óºî²È¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ËÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥«¥ó¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢ÃÙ¤¯¤Ê¤ëÁ°¤ËÉ¬¤º°ìÅÙ¤Ï»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¥«¥ó¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¤È¤Î¸ÆµÛ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡Ö»ä¤Ï¥«¥ó¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£º£²ó°ì½ï¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ê¥«¥ó¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¤È¤Î¸ÆµÛ¤Ï¡Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥«¥ó¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¤â¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤È¤Î¶¦±é¤ËËþÂ´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸½¾ì¤Ç¥¸¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¹¬¤»¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ±Î½ÇÐÍ¥¤Ø¤ÎÂº·É¤È¥Õ¥¡¥ó¿´¤òÆ±»þ¤ËÉ½¤·¤¿¡£
±é½Ð¤òÌ³¤á¤¿¥¥à¡¦¥Ò¥¦¥©¥ó´ÆÆÄ¤âÆ±¤¸»×¤¤¤À¡£¡Ö¡Ê¤³¤ÎÌò¤Ë¡Ë¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó°Ê³°¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ÖÌò¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆËèÆü¤¬¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬Èþ¤·¤¯¤Æ¼«Á³¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡½º£²ó±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¥à¥ó¥¸¥å¡É¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¥à¥ó¥¸¥å¤ÏÀÅ¤«¤Ç¤¹¤¬¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤âÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£·àÃæ¤Ç´¶¾ðÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¾õ¶·¤òÂ¿¤¯·Ð¸³¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¹¬¤»¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤Ë³Ê¹¥ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¯¡¦¥Ø¥¸¥å¥óÀèÇÚ¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡È¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Èº£Æü¤â³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ÀèÇÚ¡É¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÀèÇÚ¤ÏÅöÁ³¤À¤È¤¤¤¦´é¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÇÚ¤Ï¿ÍÊÁ¤âÎÉ¤¯¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤ì¤Ð¥«¥ó¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¡¢¤¢¤Á¤é¤ò¸«¤ì¤Ð¥Ñ¥¯¡¦¥Ø¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¹¬¤»¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£ÌÜ¤ò°ìÅÙ¤âÊÄ¤¸¤º¡¢Âç¤¤¯¸«³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×
¤³¤ì¤Ë¥Ñ¥¯¡¦¥Ø¥¸¥å¥ó¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó¤¬¼Ò¸ò¼Îá¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿´¤À¤Èº£ÆüÃÎ¤Ã¤¿¡£¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤³¤½°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤¯¤ì¤Æ¸÷±É¤À¡×¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡½¡ÈÂç¿Í¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¡É¤ò±é¤¸¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð²¿¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¥à¥ó¥¸¥å¤È¥µ¥ó¥Û¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦À¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¼æ¤«¤ì¹ç¤¤¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²áÄø¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥â¥Ë¥¿¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¡È¼«Ê¬¤¬¤³¤ó¤ÊÂç¿Í¤Î±éµ»¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡É¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±ÇÁü¤Ç¸«¤¿¤È¤¼«Á³¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
·ëº§¡¦½Ð»º¤ò·Ð¤¿º£¤â¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥í¥Þ¥ó¥¹¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤À¡£Èà½÷¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ï¸ÅÅµ¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¡ØËÌ¶ËÀ±¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤¹¤ëÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£
(µ»öÄó¶¡=»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë)