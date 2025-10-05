¿å¸Í¤¬Ï¢¾¡¤ÇJ£²¼ó°Ì¥¡¼¥×¡ª Â¿ÅÄ¤¬J½éÃÆ¤È¤Ê¤ëµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¡¢°¦É²¤Ë£³¡Ý£±²÷¾¡¡ª
¡¡J£²¤Ç¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï10·î£µÆü¡¢J£²Âè32Àá¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î°¦É²FC¤ÈÂÐÀï¡££³¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¸·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡£11Ê¬¤Ë°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¼ºÅÀ¤·¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â£±ÅÀ¤¬±ó¤¯¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸åÈ¾¡¢½ù¡¹¤Ë¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¤È¡¢50Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¤Ë¡£Âçºê¹Ò»í¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤é¶¯Îõ¤Êº¸Â¤Î¥ß¥É¥ë¤ò¥´¡¼¥ëº¸¾å¤Ë·è¤á¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¤È¡¢59Ê¬¤Ë¤ÏÂ®¹¶¤«¤é²ÃÆ£Àé¿Ò¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿Â¿ÅÄ·½Í¤¤¬ÎäÀÅ¤Ë±¦Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ß¡¢µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¡£Â¿ÅÄ¤Ï¤³¤ì¤¬J£±½é¥´¡¼¥ë¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë85Ê¬¤Ë¤ÏÂ¼ÅÄ¹Ò°ì¤¬¥À¥á²¡¤·¤Î£³ÅÀÌÜ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¿å¸Í¤¬£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
