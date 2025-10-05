¡Ú¿·È¯ÁÛ¡ÛAnker¤È¥³¥¯¥è¤¬ºî¤Ã¤¿¡ÖÎ©¤Ä¥Ý¡¼¥Á¡×¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã»È¤¤¤ä¤¹¤¤
¡È¿®Íê¤Î2¼Ò¤Î¥³¥é¥Ü¡É¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢´üÂÔÄÌ¤ê¡ª¥¥Ã¥Á¥ê¤¤¤¤»Å»ö¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢Anker¡ÖSmart Pouch Supported by KOKUYO¡×¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ÇÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëAnker¡Ê¥¢¥ó¥«¡¼¡Ë¼Ò¤È¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹ÍÑÉÊ¤ÇÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëKOKUYO¡Ê¥³¥¯¥è¡Ë¼Ò¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¡£
¸½Âå¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤É¤¤Î¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥â¥Ð¥¤¥ë¥ï¡¼¥¯¡¢½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡È¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¼ýÇ¼¤ËÆÃ²½¡É¤·¤¿Àß·×
¡ÖSmart Pouch Supported by KOKUYO¡×¤Ï¡¢Anker¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¡¢Æ±¼ÒÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼ç´ã¤Ë¤ª¤¤¤¿À½ÉÊ³«È¯¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤ÉÆ±¼ÒÀ½ÉÊ¤Î¾®Êª¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ê¤é¡¢¤Û¤Ü²¿¤Ç¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¼ý¤Þ¤ëÂ¤¤ê¡ª
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ý¤á¤ë¤â¤Î¤ÏÂ¾¼ÒÀ½ÉÊ¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤·¡£
²ÄÊÑ¼°¤Î´Ö»ÅÀÚ¤ê¡¢¿½ÌÀ¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÁõÈ÷¤Ê¤É¡¢µ¡Ç½Åª¤Ê¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤Þ¤ºÉÔËþ¤Î½Ð¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¤¹¡£
ºâÉÛ¤ä¼ê½ñ¤¥á¥â¡¢B5¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥º¥Î¡¼¥È¤Ê¤É¤â¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤À¤±°®¤Ã¤Æ¤ª½Ð³Ý¤±¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¡£
¤ª»È¤¤¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥êÆþ¤ë¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡ª
¡È¼«Î©¤Ç¤¤ë¡ÉÂ¤¤ê¤Ç¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¡ª
¤Þ¤¿¡ÖSmart Pouch Supported by KOKUYO¡×¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó¤Ï¡¢¼Â¤Ï³«¸ý¾õÂÖ¤ÇËÜÂÎ¤¬¼«Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¡£
³«¸ý¤·¤Æ¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤ë¤È¡¢¥Ç¥¹¥¯¾å¤Ç¤Ï¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ä¥Ú¥ó¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤±¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
»È¤¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¥«¥Õ¥§¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ç¤âºî¶È¸úÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤ÈÀÁ¤±¹ç¤¤¡£
ÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤¬¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤â¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¼ÂÍÑÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¼ýÇ¼¥Ý¥±¥Ã¥È
MicroSD¥«¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¾®¤µ¤µ&Çö¤µ¤«¤éÊ¶¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¾®ÊªÎà¤Î¤¿¤á¤Î¥¸¥Ã¥Ñ¡¼ÉÕ¤¥Ý¥±¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Þ¥ÁÉýÌó5cm¤È¤¤¤¦Çö·¿Àß·×¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼ýÇ¼ÎÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥ì¥Ù¥ë¡£
B5¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥º¤Î¥Î¡¼¥È¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È¼ý¤Þ¤ëÇØÌÌ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ë¤â¤¤¤¤´¶¤¸¡£Â¾¤Ë¤â¥«¡¼¥ÉÎà¤Ê¤É¡¢¤Ò¤ó¤Ñ¤ó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Ë¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Î·ä´Ö¤Ë¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£
ËèÆü¤ÎÄÌ¶Ð¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ï¡¼¥¯¡¢½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë½Ð¹ç¤¨¤Æµ¤Ê¬¤Ï¾å¡¹¤Ç¤¹¡ª
Photo: ÅÄÃæ¹¨ÏÂ
Source: Amazon.co.jp
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£