º£½µ¤Î¡Ú¿·µ¬¸ø³«(IPO)ÌÃÊÁ¡Û ¥àー¥Ó¥ó¡¢¥¦¥ê¥É¥¡¢¥µ¥¤¥×¥ì¥¹
¡ü10·î 6Æü ――――――――――――――
¢¡¥³ー¥É ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø³«»Ô¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶È¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡<421A> ¥àー¥Ó¥ó¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥Ã¥¯¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¡¡¡¡¡¥µー¥Ó¥¹¶È¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¦¥¥ã¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¡¡¡ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡Ú¶ÈÀÓ¥Çー¥¿¡Û Çä¾å¹â¡¡¡¡±Ä¶ÈÍø±×¡¡¡¡·Ð¾ïÍø±×¡¡¡¡ºÇ½ªÍø±×¡¡¡¡£±³ôÇÛÅö
¡¡¡¡¡¡2024Ç¯12·î´ü¡¡¡¡ 2387¡¡¡¡¡¡¡¡ 861¡¡¡¡¡¡¡¡ 864¡¡¡¡¡¡¡¡ 575¡¡¡¡¡¡¡¡0.00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ã±°Ì¤Ï¡¢Çä¾å¹â¡¢Íø±×¹àÌÜ¤¬É´Ëü±ß¡¢£±³ôÇÛÅö¤Ï±ß¡£
¡¡¡Ú¼ç´´»ö¡ÛÂçÏÂ¾Ú·ô
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·¡Û
¡¡¡¡¸øÊç5Ëü³ô¡¢Çä¤ê½Ð¤·197Ëü5000³ô¤Î¤Û¤«¡¢
¡¡¡¡¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·30Ëü3700³ô¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·²Á³Ê¡Û¡¡2080±ß
¡¡¡ÚÄ´Ã£»ñ¶â¤Î»ÈÅÓ¡Û¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ê¤É¤ÎºÎÍÑÈñ¡¦¿Í·ïÈñ¡£
¡ü10·î 7Æü ――――――――――――――
¢¡¥³ー¥É ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø³«»Ô¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶È¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡<418A> ¥¦¥ê¥É¥¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ì¾¾Ú¥Í¥¯¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È¡¡
¡¡¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¡¡¡¥ê¥æー¥¹ÉÊÇã¤¤¼è¤ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¦¥ê¥É¥¡×¤ª¤è¤Ó¥ê¥æー¥¹
¡¡¡¡µ»öÆÃ²½¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¦¥ê¥É¥¥×¥é¥¹¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡Ú¶ÈÀÓ¥Çー¥¿¡Û Çä¾å¹â¡¡¡¡±Ä¶ÈÍø±×¡¡¡¡·Ð¾ïÍø±×¡¡¡¡ºÇ½ªÍø±×¡¡¡¡£±³ôÇÛÅö
¡¡¡¡¡¡2024Ç¯11·î´ü¡¡¡¡¡¡598¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡64¡¡¡¡¡¡¡¡0.00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ã±°Ì¤Ï¡¢Çä¾å¹â¡¢Íø±×¹àÌÜ¤¬É´Ëü±ß¡¢£±³ôÇÛÅö¤Ï±ß¡£
¡¡¡Ú¼ç´´»ö¡Û£Ê¥È¥é¥¹¥È¥°¥íー¥Ð¥ë¾Ú·ô
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·¡Û
¡¡¡¡¸øÊç3Ëü³ô¡¢Çä¤ê½Ð¤·33Ëü2400³ô¤Î¤Û¤«¡¢
¡¡¡¡¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·5Ëü³ô¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·²Á³Ê¡Û¡¡1200±ß
¡¡¡ÚÄ´Ã£»ñ¶â¤Î»ÈÅÓ¡Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ð¤Ê¤É¤Î¥¦¥§¥Ö¹¹ðÀëÅÁÈñÍÑ¡£
¡ü10·î 8Æü ――――――――――――――
¢¡¥³ー¥É ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø³«»Ô¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶È¼ï¡¡¡¡¡¡
¡¡<428A> ¥µ¥¤¥×¥ì¥¹¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¡¾®Çä¶È¡¡¡¡
¡¡¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¡¡¡°û¿©»ö¶È¤ò±Ä¤à¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤ª¤è¤Ó¤³¤ì¤ËÉÕÂÓ¤¹¤ë°ìÀÚ¤Î¶ÈÌ³
¡¡¡¡¡¡¡Ú¶ÈÀÓ¥Çー¥¿¡Û Çä¾å¹â¡¡¡¡±Ä¶ÈÍø±×¡¡¡¡·Ð¾ïÍø±×¡¡¡¡ºÇ½ªÍø±×¡¡¡¡£±³ôÇÛÅö
¡¡¡¡¡¡2024Ç¯ 8·î´ü¡¡¡¡10256¡¡¡¡¡¡¡¡ 444¡¡¡¡¡¡¡¡ 298¡¡¡¡¡¡¡¡ 169¡¡¡¡¡¡¡¡0.00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ã±°Ì¤Ï¡¢Çä¾å¹â¡¢Íø±×¹àÌÜ¤¬É´Ëü±ß¡¢£±³ôÇÛÅö¤Ï±ß¡£
¡¡¡Ú¼ç´´»ö¡ÛÂçÏÂ¾Ú·ô
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·¡Û
¡¡¡¡Çä¤ê½Ð¤·351Ëü8800³ô¤Î¤Û¤«¡¢
¡¡¡¡¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·52Ëü7800³ô¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·²Á³Ê¡Û¡¡710±ß
¡¡¡ÚÄ´Ã£»ñ¶â¤Î»ÈÅÓ¡Û－
