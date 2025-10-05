»ÒÌò½Ð¿È¤ÎßÀÅÄÎ¶¿Ã¡¡ÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÀ¸³¶¸½Ìò¡×¡¡·ÝÇ½³¦¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×
¡¡»ÒÌò½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦ßÀÅÄÎ¶¿Ã¡Ê25¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥á¥·¥É¥é¡¡¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÒÌò¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÎ¶ÇÏÅÁ¡×¤ÇºäËÜÎ¶ÇÏ¤ÎÍÄ¾¯Ìò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£2026Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤Ç¤Ï¡¢ºØÆ£Î¶¶½Ìò¤È¤·¤Æ16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ò¹µ¤¨¤ë¡£
¡¡¥¨¥¥¹¥È¥é»öÌ³½ê»þÂå¤ò´Þ¤á¤ë¤È·ÝÎò20Ç¯°Ê¾å¡£·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤Ë¼ýÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÉôÊ¬¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¡£¡ÈÌò¤ò¤Ä¤«¤à¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦³éË¾¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤â¤½¤âºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡£½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÀâ¤¯¡£¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡ØÎ¶ÇÏÅÁ¡Ù¼õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤Æ±¿¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¡Ö°ìÅÙ¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÀ¸³¶¸½Ìò¡×¡£¡Ö¤³¤Î¿¦¤Ë½à¤º¤ë¡×¤ÈÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£