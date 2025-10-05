¥ß¥»¥¹3¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¥³¥ó¥È½éÄ©Àï¡ªÄ«¥É¥éÂçÈ¿¶Á¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡Ö¥¯¥¿¥¯¥¿¡×²ñ¼Ò°÷Ìò¤Ç²Î¤Ë¥À¥ó¥¹¡ÖLIFE¡×ÆÃÈÖ
¡¡3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs.¡¡GREEN¡¡APPLE¡×¤¬13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëNHK¤Î¥³¥ó¥ÈÆÃÈÖ¡ÖLIFE¡ª¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹SP¡×¡ÊÁí¹ç¡¢¸å9¡¦30¡Á10¡¦42¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤Ç½é½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£3¿Í¤Ï¥³¥ó¥È¼«ÂÎ¤¬½éÄ©Àï¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë°Û¿§¤Î¥³¥ó¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡Ê29¡Ë¤Ï9·î26Æü¤ËËÜÊÔºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÇÄ«¥É¥é½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºî¶Ê²È¡¦¤¤¤»¤¿¤¯¤äÌò¤ò¹¥±é¡£¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥»¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¡£Ä«¥É¥é¤ËÂ³¤¯¡È±éµ»¡É¤Ë¡Ö¡ÊLIFE¡ª¤Î¡Ë¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿º£¡¢¥¯¥¿¥¯¥¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÈèÏ«´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥ß¥»¥¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉÎ¨¤¤¤ë´ÇÈÄ¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤Î72Ê¬³ÈÂçÈÇ¡£¥ß¥»¥¹¤Î3¿Í¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬ÉñÂæ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È3ËÜ¤ËÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿·ºî¤Ç¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÌò¤ËÊ±¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥È¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤¬¹â²á¤®¤ë¡×¤Ï¡¢Âç¿¹¤Î°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤¿1ËÜ¡£¥³¥ó¥È¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¡¢3¿Í¤¬Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥³¥ó¥È¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤Ï¡¢LIFE¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÀäÌ¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¡£¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¾Ð¤¤¤òÀ¸¤à¡£
¡¡Â¾¤ËÅ·³¤Í´´õ¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¤È¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¢§Âç¿¹¸µµ®¡¡½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄº¤¤¤¿»þ¡¢¾¯¤·Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆâÂ¼¤µ¤ó¤È¤Î¤´±ï¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥È¤Ë½éÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿º£¡¢¥¯¥¿¥¯¥¿¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥È¡¼¥¯¤Ç¤â½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥ß¥»¥¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡¢§¼ã°æÞæÅÍ¡¡±éµ»·Ð¸³¤¬¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥³¥ó¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¼ýÏ¿Æü¤ÎÄ«¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤é¡¢±¦ÌÜ¤¬¼ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢LIFE¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬²¹¤«¤¯¤Æ¡¢À¨¤¯³Ú¤·¤¤¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¡£À§Èó¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡¢§Æ£ß·ÎÃ²Í¡¡3¿Í¤Ç¥À¥ó¥¹¤¹¤ë¥³¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë3¿Í¤Ç°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Éô³è¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢ÀÄ½Õ¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£À§Èó¡¢¤½¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª