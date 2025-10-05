B¥ê¡¼¥°¡¡Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤¬º£µ¨½é¾¡Íø¡¡°ÜÀÒÁÈ¡¦ÀÄÌÚÊÝ·û¤¬¸ú²ÌÅª¤Ê3P¤Ç¹×¸¥¡ÖÂçºåSOUL¾Þ¡×³ÍÆÀ
¡¡¡þB¥ê¡¼¥°2025¡½26¥·¡¼¥º¥ó¡¡B1Âè1ÀáGAME2¡¡Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ85¡½69»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥ê¡¼¥ÊÉñ½§¡Ë
¡¡Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤¬²ñ¿´¤Î»î¹ç±¿¤Ó¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£Á°Æü¤Î³«ËëÀï¤ÏÁ°È¾¤ÇÀÜÀï¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é²ù¤·¤¤ÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇÔ°ø¤À¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤ÆÎ×¤ó¤À¤³¤È¤¬ºòµ¨¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»°±ó·âÇË¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ïµ¤Ç÷¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÎëÌÚÃ£Ìé¼ç¾¡Ê34¡Ë¤Ë°ÜÀÒÁÈ¤ÎÀÄÌÚÊÝ·û¡Ê30¡Ë¡¢ºäËÜÀ»²ê¡Ê26¡Ë¤¬·ã¤·¤¤¥×¥ì¥¹¤Ç»°±ó¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤¿¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë³Ú¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤»¤Ê¤¤Ç´¤ê¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÆÀÅÀÎÏ¤Î¤¢¤ë»°±ó¤ò70ÆÀÅÀÌ¤Ëþ¤ËÉõ¤¸¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æ£ÅÄ¹°µ±¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê39¡Ë¤Î¸ÅÁã¡¦ÀçÂæ89ERS¤«¤é1Ç¯¸å¤Î°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿ÀÄÌÚ¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ê2ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¤Î³èÌö¤Ç¡ÖÂçºåSOUL¾Þ¡×¤ò³ÍÆÀ¡£º£µ¨2ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤ÇÆ£ÅÄ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤«¤é¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤â·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼µ¯ÍÑ¤Ë¡Ë¤¹¤´¤¯±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢¾Þ»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥²¡¼¥à¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿24ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥ì¥¤¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê32¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£