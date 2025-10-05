´ª°ã¤¤µÕ¼ê¤ËÃÏ°è¤ª¤³¤·¡¢¼¢²ì¡¦ÁðÄÅ¡¡¡ÖÁ´¹ñ¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤Ë¡×
¡¡ÁðÄÅ²¹Àô¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë·²ÇÏ¸©ÁðÄÅÄ®¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÌó300¥¥íÎ¥¤ì¤¿¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô¡£Æ±»Ô¤Ï²¹ÀôÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»Ô¤Î´Ñ¸÷Êª»º¶¨²ñ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²¹Àô½É¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤Ê¤É´ª°ã¤¤¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£¶¨²ñ¤¬¹Í¤¨½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÈÁðÄÅ°ã¤¤¡É¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤Ã¤¿¼«µÔ¤ÎÃÏ°è¤ª¤³¤·¤À¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡á¾®Ä®Íü±û¡Ë
¡¡¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Î½É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£¶¨²ñ¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÅÅÏÃ¤¬ÉÑÈË¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£Ê¹¤±¤Ð¡ÖÁðÄÅ²¹Àô¡×¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡Ä¡£´ª°ã¤¤¤ÎÅÅÏÃ¤ÏÇ¯100·ï°Ê¾å¡£¡ÖÁðÄÅ²¹Àô¡×¤òµá¤á¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂÐºö¤òÎý¤ëÃæ¤Ç¶¨²ñ¤¬¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢²¹ÀôÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÀïË¡¡£¶¨²ñ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¥È¥Ã¥×²èÌÌ¤Ë¡Ö¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô¤ËÁðÄÅ²¹Àô¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÂç¤¤¯É½¼¨¤·¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¡¢·²ÇÏ¡¦ÁðÄÅ²¹Àô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¡Ö²¹Àô¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²¹Àô¥Þ¡¼¥¯¤Ë¼ÐÀþ¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö²¹Àô¤Ê¤¤¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤â³«È¯¡£¼«µÔÅª¤ÊPR¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÀëÅÁ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢É½¼¨²ó¿ô¡Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ï1300Ëü²ó°Ê¾å¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ñ¸÷PR¤Î¿·¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤âÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤Ï¡Ö¤ª¤ó¤»¤ó¤É¤í¤Ü¤¦¡×¡£ÁðÄÅ»Ô¤Ë½»¤à¿´Í¥¤·¤¤¤É¤í¤Ü¤¦¤¬ÁðÄÅ»Ô¤¬²¹ÀôÃÏ¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ëº¤¤ê¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é²¹Àô¤òÅð¤â¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¡£¤ª¤ó¤»¤ó¤É¤í¤Ü¤¦¤ÎÌ´¤Ï¡ÖÈüÇÊ¸Ð²¹Àô²½·×²è¡×¤À¡£ÃÏ¸µ¤ÎÂç³ØÀ¸¤â·È¤ï¤ê¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤äT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤ò³«È¯¤·¡¢ÁðÄÅ»Ô¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡²¹ÀôÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¹¾¸Í´ü¤Î½É¾ìÄ®¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÎò»ËÅª¤Ê·úÂ¤Êª¤¬¤¢¤ê¡¢À¾ÆüËÜºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£¶¨²ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¹ÓÌÚ½ÙÂÀ¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤Ï¡Ö¼«µÔ¤Ï°ì¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¡£Á´¹ñ¤Î¿Í¤ËÁðÄÅ»Ô¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ë¡£º£¸å¤Ï³¤³°¤Ë¤â»ëÌî¤ò¹¤²¤¿¤¤¡¢¤È¹ÓÌÚ¤µ¤ó¡£¡Ö¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¤Î¤¤¤Ê¤¤¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬ÌÜÉ¸¤À¡£
¡¡¡ý¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô
¡¡¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô¡¡¸©ÆîÉô¤Ë¤¢¤ê¿Í¸ýÌó14Ëü¿Í¡£¹¾¸Í»þÂå¡¢Åì³¤Æ»¤ÈÃæ»³Æ»¤¬Ê¬´ô¡¦¹çÎ®¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÃÏ¤È¤·¤ÆÁðÄÅ½É¤¬È¯Å¸¤·¡¢·úÊª¤¬¸½Â¸¤¹¤ëÃæ¤ÇÁ´¹ñºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÁðÄÅ½ÉËÜ¿Ø¤Ï¹ñ»ØÄê»ËÀ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥Ç¥ë¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤é»Ô¤æ¤«¤ê¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Ç¹½À®¤¹¤ëPR½¸ÃÄ¡ÖKUSATSUBOOSTERS¡Ê¤¯¤µ¤Ä¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥º¡Ë¡×¤¬Ç§ÃÎÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£