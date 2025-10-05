¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç´é¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³ ¾®5°ÊÍè¤Î¥¢¥«¥Ú¥éÃç´Ö¤ÈºÆ²ñ¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/05¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¤¬¡¢6ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¡Ê¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î±óÆ£·û°ì¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥«¥Ú¥éÃç´Ö¤ÈºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¶¶ÏÂÌé¤Î¡È¿ä¤·¡É¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×
¾®³Ø¹»»þÂå¡¢¤ªº×¤ê¤ÎÌëÅ¹¤Î¤â¤ÎÁ´¤Æ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ³ð¤ï¤º¡¢ËßÍÙ¤ê¤Î²»¿§¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤¸¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÊªÍß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦±óÆ£¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¡Ö°ìÈÖ¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¥¹¥¤¥«¡×¡ÖÎ¹¹Ô¤ÏÀçÂæ¡¢¾¦Å¹³¹¤Ç¤ÏÇã¤ï¤º¤Ë¤Û¤Ü¸«³Ø¡×¤È¡¢Âç¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Âç¶¶¤Ï¡Ö¿Æ¹§¹Ô¤·¤¿¤¤¤Î¤ÇÎ¾¿Æ¤Ë¼Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡×¤È¿¿µÕ¤ÎÅú¤¨¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿±óÆ£¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö±ü¤µ¤ó¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¿¿¿´¤¬°ìÈÖ¡×¤È¥Ö¥ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â¹»ÃæÂà¸å¤Ë·àÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿±óÆ£¤ÏÌÜÎÏ¤¬¶¯¤¯¸ÄÀÅª¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢±é½Ð²È¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£·àÃÄ¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤Ï¡¢¸½ºßÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤ë»°¸¶¤¸¤å¤ó»ÒµÄ°÷¤â½êÂ°¡£VTR¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤ë¤È¡¢Åö»þ¤Î±óÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖË«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¾Ú¸À¤¬¡£¤µ¤é¤ËµÒÀÊ¤Ë¤Ï·àÃÄ»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢¡ÖÀèÇÚ¤Î»äÊª¤ò¼Á¤ËÆþ¤ì¤Æ°û¤ßÂå¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈË½Ïª¤µ¤ì¡¢¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¤Ê¤ë±óÆ£¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÂç¶¶¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë°Õ¼±¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¤¡¢·Î¸Å¤òÍýÍ³¤Ë³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë¤Û¤È¤ó¤É»²²Ã¤·¤Ê¤¤¡¢Îø°¦¶Ø»ß¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ò¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ãæ¤Ç¤â¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤È¤¤Ë´é¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â´¶¿´¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¾®5¤Ç¡Ö¤ä¤¤½¤Ð¡úSOUL¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥«¥Ú¥é¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¶¶¡£¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë°ì½ï¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½¸·ë¡£´¶Æ°¤ÎºÆ²ñ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥Ü¥¤¥ÑÃ´Åö¤À¤Ã¤¿Âç¶¶¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥À¥á½Ð¤·¡£ºÇ¸å¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Âç¶¶ÏÂÌé¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤È¤Ï
¢¡Âç¶¶ÏÂÌé¡¢¾®5°ÊÍè¤Î¥¢¥«¥Ú¥éÃç´Ö¤ÈºÆ²ñ
