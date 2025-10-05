º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ËLA¥Õ¥¡¥ó¡È¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¡É¡ÖÂç¹¥¤¤è¡×¡¡Å¨ÃÏÄÀÌÛ¤Î¡È11µå¡É¡ÖGOD¤À¡×
9·îËö¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¸å¤Ïµß±çÅÐÈÄ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¾¡Íø¤ÎÒöÓ¬¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç9²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£1²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ÆÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£ÉÔ°ÂÄê¤Ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤òµß¤¦²÷Åê¤Ë¡¢LA¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖGOD¤À¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤è¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¤À¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬6²ó3¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤ê¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢¥Ù¥·¥¢¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤½¤·¤Æº´¡¹ÌÚ¤¬9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÀèÆ¬¤Î¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ø¤Î½éµå¤Ï¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î162.5¥¥í¡£ºÇ¸å¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¥±¥×¥é¡¼¤Ë¤Ï±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤òÆó¥´¥í¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥È¥Ã¥È¤ò»°¼ÙÈô¤ËÍÞ¤¨¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡9·î24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°Ê¹ß¤Ïµß±çÅê¼ê¤È¤·¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ºÅÀ¤Ï¤¤¤Þ¤À¥¼¥í¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸åÈ¾Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤¬ÂçÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÉÔ°ÂºàÎÁ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¹äµå¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÉð´ï¤ËÆ²¡¹¤¿¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡LA¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡Ö»ÙÇÛÅª¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥í¥¦¥¤¬Ê¸»úÄÌ¤ê¥·¡¼¥º¥ó¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡1¤«·îÁ°¤Ë¤Ï¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤µ¤¨¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤À¡×¡Ö¥í¥¦¥¤¬Âç¹¥¤¤è¡×¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎµßÀ¤¼ç¤è¡×¡Ö²¿¤Æ¥ä¥Ä¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÍò¤À¡£Å¨ÃÏ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë