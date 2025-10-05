º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î1µå¤ËÁûÁ³¡Ö°Û¼¡¸µ¤Îµ°Æ»¡×¡Ö¤â¤¦¥º¥ë¤Ê¤ó¤è¡×¡¡°ìÎ®ÂÇ¼Ô¤¬¤è¤â¤ä¤Î¹ÅÄ¾¡Ä¸«Æ¨¤·K
Å¨ÃÏ¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£ÆóÎÝÂÇ¤ò1ËÜÂÇ¤¿¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤Ã¤Á¤êÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£5-3¤Ç¾¡¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿ÊÑ²½µå¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤ò¹ÅÄ¾¤µ¤»¤¿¡£ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤Î4µåÌÜ¡£º´¡¹ÌÚ¤¬Åê¤¸¤¿¤Î¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤À¡£È´¤±¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¹â¤á¤«¤éµÞ¹ß²¼¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤ê¸«Æ¨¤·»°¿¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥ë¤òÊ¹¤¤¤¿¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ï»×¤ï¤ºÉ¨¤ò¶Ê¤²¤Æ²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡X¾å¤ÎÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÊ¿À®¤âÎáÏÂ¤â¡¢ÂçËâ¿À¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Ê¤Î¤«¡×¡ÖÏ¯´õ¤Î¼ê¤Ë¤«¤«¤ë¤È¡¢¹â¤á¤«¤éÍî¤Á¤ë¡È°Û¼¡¸µ¤Îµ°Æ»¡É¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÃ¯¤¬ÂÇ¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¥Ê¥Ã¥¯¥ë¤ä¤Ê¡£¾Ð¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤ËËâµå¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Û¤ó¤ÞÀ¨¤¤¡£Ã¯¤âÂÇ¤Æ¤ó¡×¡Ö¾å¤«¤éÍî¤È¤¹¤Î¤Ï¤â¤¦¥º¥ë¤Ê¤ó¤è¡×¡Ö½é¸«»¦¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â°ìÎ®¤ÎÁª¼ê¤ò»ÅÎ±¤á¤¿1µå¤ËÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ³«Ëë¤·¤¿¤¬¡¢±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ë¤è¤ê5·î¤«¤éÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î9·î24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢½é¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤ò0¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë