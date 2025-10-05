タレントの岸田健作(46)が5日、自身のインスタグラムを更新し、2013年に交通事故により37歳で亡くなったタレントの桜塚やっくんさんを偲んだ。



【写真】衝撃の事故死から12年 笑顔がまぶしい

岸田は「今日は10月になって1発目のライブフリー野外LIVE2ステージ！‥と同時に友人の12回目の命日」とつづった。桜塚さんは9月24日が誕生日で「先月は彼のバースデーだったんだけど誕生日から10日後だったんだよね。何年経ってもこの時期は胸が締め付けられる。当時のバースデーイベントの彼の写真見ると余計に」と2ショット写真をアップし、悔しさと悲しみと吐露した。岸田は例年、桜塚さんの命日は友を偲び、桜塚さんの写真をアップしていた。



また自身のライブでは「今日はやっくんから引き継がせてもらった彼の曲『紅葉の舞』を空に向かって歌ってこよう」と偲んだ。さらに「やっくんの桜の木は元気かな」と桜塚さんをしのび事故現場近くに植樹した桜の木に思いを馳せていた。



桜塚さんは「がっかりだよ！」が決めぜりふの女装キャラ・スケバン恐子で、2006年にネタ番組「エンタの神様」に出演したのを機に、お茶の間の人気者となった。またミュージシャンとしての顔を持ち、2013年10月5日、ボーカルを担当していたバンド「美女♂menZ」のコンサートのため熊本に向かう途中、山口県美祢市の中国自動車道で単独事故を起こし、車外に出たところを後続車にはねられて心臓破裂のため亡くなった。



