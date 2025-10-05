¡Úµð¿Í¡Û¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹£Ì»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡¡¸Í¶¿æÆÀ¬¡¢²£Àî³®¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡¢ÀÐÄÍÍµØ¹¤é£³£³Ì¾
¡¡µð¿Í¤Ï£µÆü¡¢µÜºê¤Ç£¶Æü¤«¤é£²£·Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤Î»²²ÃÁª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤Ç¤Ï¡¢£Ä£å£Î£Á¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÀèÈ¯Í½Äê¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤ä²£Àî³®Åê¼ê¡¢Ìî¼ê¤Ç¤Ï´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤ä¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡¢ÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¡¢¥¨¥ê¥¨¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏµÞ¤¤çÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡ÚÅê¼ê¡Û¡Ê£±£²Ì¾¡Ë
¡¡¸Í¶¿æÆÀ¬¡¢ËôÌÚÅ´Ê¿¡¢¿¹ÅÄ½ÙºÈ¡¢ÅÄÃæÀéÀ²¡¢²£Àî³®¡¢ËÙ¹¾ÀµÂÀÏº¡¢±àÅÄ½ãµ¬¡¢¾¾°æñ¥¡¢ÅÄÂ¼Êþµ±¡¢µÈÂ¼Í¥À»Êâ¡¢ÉÙÅÄÎ¶¡¢À¾ÀîÊâ
¡¡¡ÚÌî¼ê¡Û¡Ê£²£±Ì¾¡Ë
¡¡´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡¢·´ÂóÌé¡¢»³À¥¿µÇ·½õ¡¢ºäËÜÃ£Ìé¡¢ÅòÀõÂç¡¢ÀÐÄÍÍµØ¹¡¢±ºÅÄ½ÓÊå¡¢¹Ó´¬Íª¡¢ÁýÅÄÎ¦¡¢ÃæÅÄÊâÌ´¡¢±§ÅÔµÜ°ªÀ±¡¢²¬ÅÄÍª´õ¡¢¥Õ¥ë¥×¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢º´¡¹ÌÚ½ÓÊå¡¢¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¡¢ÀõÌîæÆ¸ã¡¢¼ãÎÓ³Ú¿Í¡¢ºû¸¶Áà´õ¡¢»°ÄÍÎ°À¸¡¢¥Æ¥£¥Þ