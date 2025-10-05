µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¸«¤ÆºÊ¤¬¡×¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊÅÚÍËÁ°5¡¦55¡õÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤¬4Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬VTR½Ð±é¡£¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤²ÈÄíÀ¸³è¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÇ®¥±¥Ä¾ðÊó¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î30Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¥Þ¡¼·¯¡£¤½¤ÎÍâÆü¤ËÈÖÁÈ¤¬Ä¾·â¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë»Ä¤ë¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¡ÖÅß¤Î»þ´ü¤Ë´¥Áç¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿»î¤·¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡Ê¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤«¤é¡Ë¥Ý¥Ã¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤â¤¦»È¤¨¤Ê¤¤¤è¤Ê¤È¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ»È¤¦¡×¤È·ø¼Â¤Ê¤È¤³¤í¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¬½ñ¤¤¤¿ºîÉÊ¤È¤«¡¢»÷´é³¨¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÉ¤¥Ñ¥Ñ¤Î´é¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¥Þ¡¼·¯¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢Íî½ñ¤¤·¤¿¤ä¤Ä¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¸«¤ÆºÊ¤¬¼Î¤Æ¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»Ò¶¡¤ÎÍî½ñ¤¤Ç¤¹¤é¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ñ¥Ñ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÎ¤ÅÄ¤Þ¤¤É×¿Í¡Ê41¡Ë¤¬¼Î¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡