¡Ú³ÚÅ·¡Û¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°»²²ÃÁª¼ê¤òÈ¯É½¡¡¾®¶¿ÍµºÈ¡¢Áñ»Ê¹¯À¿¤é25¿Í
¥×¥íÌîµå¡¦ÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ï5Æü¡¢¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤Î»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨1·³ºÇ½ªÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿3Ç¯ÌÜ¤ÎÁñ»Ê¹¯À¿Åê¼ê¤é11¿Í¡£Êá¼ê¤Ç¤Ïº£µ¨10Ç¯ÌÜ¤Ç½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿ËÙÆâ¸¬¸àÁª¼ê¤é4¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£ÆâÌî¼ê¤Ç¤Ïº£µ¨1·³½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»³ÅÄÍÚÉöÁª¼ê¡¢³°Ìî¼ê¤Ç¤Ïºòµ¨Á´143»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¾®¶¿ÍµºÈÁª¼ê¤Ê¤É¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï10·î6Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê27Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¦»²²Ã¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¢¨10·î5ÆüÈ¯É½»þÅÀ
¢¡Åê¼ê(11¿Í)
Áñ»Ê¹¯À¿¡¢¾®Â¹ÎµÆó¡¢Ãæ¹þÍÛæÆ¡¢µÝºïÈ»¿Í¡¢¹¾¸¶²íÍµ¡¢¾¾°æÍ§Èô¡¢ÄÅÎ±粼ÂçÀ®¡¢ºä°æÍÛæÆ¡¢ÂçÆâÀ¿Ìï¡¢¼ÆÅÄÂçÃÏ¡¢¸Å²ì¹¯À¿
¢¡Êá¼ê(4¿Í)
ËÙÆâ¸¬¸à¡¢ÀÐ¸¶É·¡¢¿å¾å·Ë¡¢¹¾ÀîÐÒÅÍ
¢¡ÆâÌî¼ê(7¿Í)
»³ÅÄÍÚÉö¡¢Æþ¹¾Âç¼ù¡¢ÍÛÇðæÆ¡¢Ã¤¸«¹ãÇ·²ð¡¢Ê¿ÎÉÎµºÈ¡¢±ÊÅÄñ¥ÂÀÏº¡¢´ßËÜÍ¤Ìé
¾®¶¿ÍµºÈ¡¢µÈÌîÁÏ»Î¡¢Á°ÅÄ¶ä¼£