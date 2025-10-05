¡ÚMLB¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÛÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º³«Ëë¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿ÅÐÈÄ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ò°µÅÝ
MLB¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢Î¾ÃÏ¶è¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥É¤Ç¤¢¤ëÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬Æ±ÃÏ¶è2°Ì¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ò°µÅÝ¡£½é²ó¤Ë¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥²¥ì¥íJr.Áª¼ê¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¡¼¥¯Áª¼ê¤Î2ËÜ¥¢¡¼¥Á¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢14°ÂÂÇ10ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢10-1¤ÇÀè¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÏÂÇÀþ¤â²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Î1ÅÀ¤Î¤ß¤È¡¢ÅêÂÇ¤Ë¤Õ¤ë¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÃæÃÏ¶è2°Ì¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÏÀ¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ë±äÄ¹Àï¤Î·ãÆ®¤Ç¾¡Íø¡£2-2¤Î±äÄ¹11²ó¡¢»Íµå¤Ç½Ð¤·¤Æ¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÆÀÅÀ·÷¤Ø¿Ê¤á¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥Ã¥¥ó¥¹¥È¥ê¡¼Áª¼ê¤¬·è¾¡¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï¡¢º£µ¨60ËÜÎÝÂÇ¤Î2ÈÖ¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Áª¼ê¤È3ÈÖ¥Õ¥ê¥ª¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹Áª¼ê¤Î2¿Í¤¬Í£°ì²÷²»¶Á¤«¤»¡¢·×6°ÂÂÇ¡£ÂÇÀþ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê·ç¤¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢ÃæÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤¬Æ±ÃÏ¶è2°Ì¤Î¥«¥Ö¥¹¤ËÀè¾¡¡£½é²ó¡¢¥«¥Ö¥¹Åê¼ê¿Ø¤«¤é¤¤¤¤Ê¤êÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤Ç6ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢2²ó¤Ë¤â5°ÂÂÇ3ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢º£µ¨¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ¹â¾¡Î¨¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤µ¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤Ï3ËÜ¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç3ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½øÈ×¤Î¼ºÅÀ¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤êÇÔÀï¡£ÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤Ï4ÈÖ¥é¥¤¥È¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢4ÂÇ¿ô¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥ì¥Ã¥º¤ËÏ¢¾¡¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿À¾ÃÏ¶è²¦¼Ô¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢ÅìÃÏ¶è1°Ì¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¡£¡Ö1ÈÖÅê¼ê·óDH¡×¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï½é¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬6²ó3¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ò¤ß¤»¤ë¤È¡¢ÂÇÀþ¤Ï6²ó¤Ë¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ä7²ó¤Ë¤Ï¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Î3¥é¥ó¤Ç»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£9²ó¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬Äù¤á¤Æ¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç½é¾¡Íø¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Î¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Àè¤Ë3¾¡¤·¤¿Êý¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£Íâ6Æü¤Ï¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î2»î¹ç¡¢7Æü¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î2»î¹ç¤È¡¢³Æ¥ê¡¼¥°¸ò¸ß¤Ë»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º·ë²Ì
¡Ú¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡Û
¡ÒÂè1Àï¡Ó
¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º 10-1 ¥ä¥ó¥¡¼¥¹
¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ 3-2 ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º
¡ÒÂè1Àï¡Ó
¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º 9-3 ¥«¥Ö¥¹
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5-3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º