¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û15ºÐ¤Î¹µÈÍ¥ÍüºÚ¡Ö¤¤¤Ä¤«Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î¥¢¥ÞVÆ¨¤··è°Õ¿·¤¿
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡Ê¼¸Ë¸©¡¡¥Á¥§¥ê¡¼¥Ò¥ë¥ºGC¡á6616¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡¼ó°Ì¤È1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤«¤é½Ð¤¿¹µÈÍ¥ÍüºÚ¡Ê15¡áÊ¡²¬Âè°ì¹â1Ç¯¡Ë¤Ï3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î71¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»15¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¥í¡¼¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿1ÂÇ¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢È¿¾Ê¤·¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¹µÈ¤ÏÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡15ºÐ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤¬ºÇ½ªÆüºÇ½ªÁÈ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤ÇÆ²¡¹¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê¶ÛÄ¥¤Ï¡Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤¿¡×¡£1ÈÖ¤Ç8¥á¡¼¥È¥ë¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤¿¤¬¡¢6ÈÖ¤ÇÍî¤È¤·¡¢10ÈÖ¤Ç3¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÓÃæ¤«¤é¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤À¤ó¤À¤ó¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ñ¡¼¤òÊÂ¤Ù¡¢18ÈÖ¤Ç¤Ï4¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¤1Æü¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ½ª¥Û¡¼¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ïµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æ±ÁÈ¤Ç²ó¤ê¡¢Í¥¾¡¤·¤¿ËÙ¶×²»¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¡ÖÂÑ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÈùÌ¯¤Ê¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤â¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤Æ¡¢¼è¤ë¤È¤³¤í¤Ï¼è¤Ã¤Æ¡¢4Æü´Ö¤È¤â60Âæ¤ÇÀ¨¤¤¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡16Ç¯¤ÎÈª²¬Æà¼Ó°ÊÍèÂç²ñ»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Í¥¾¡¡¢14Ç¯KKTÇÕ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ò15ºÐ293Æü¤ÇÀ©¤·¤¿¾¡¤ß¤Ê¤ß¤ò¾å²ó¤ë15ºÐ218Æü¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼ÆüËÜ¿ÍºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡¤Î²÷µó¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡ÖÍ¥¾¡¤ò°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬º£¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤«Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤È»ëÀþ¤ò¾å¤²¤¿¡£