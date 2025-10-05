Mrs. GREEN APPLE¡¢¡ØLIFE¡ª¡Ù¤Ç¥³¥ó¥È½éÄ©Àï¡¡Âç¿¹¸µµ®¤Î²Î¾§ÎÏÀ¸¤«¤·¤¿¥Í¥¿¤â¡ÄÅ·³¤Í´´õ¤â½Ð±é·èÄê¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡NHK¤Ï5Æü¡¢ÆâÂ¼¸÷ÎÉÎ¨¤¤¤ë¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ØLIFE¡ª¡Ù¤Î72Ê¬³ÈÂçÈÇ¡ØLIFE¡ª¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹ SP¡Ù¤Ë¡¢Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo¡¿Gt¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¤È¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¤Ï¡¢10·î13Æü¸á¸å9»þ30Ê¬¤«¤é¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥ß¥»¥¹¡ØLIFE¡ª¡Ù¥³¥ó¥È¥·¡¼¥ó
¡¡¡Ö¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¡×¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£º£²ó¤â¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤ËÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¥³¥ó¥È¼ýÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥È¼«ÂÎ¤¬½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëMrs. GREEN APPLE¤Î3¿Í¤¬½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬ÉñÂæ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È3ËÜ¡£º£²ó¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·ºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥È¤Ç¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥È¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤¬¹â²á¤®¤ë¡×¤Ï¡¢Âç¿¹¤Î°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤¿1ËÜ¡£¥³¥ó¥È¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥È¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤Ç¤ÏLIFE¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÀäÌ¯¤Ê¤«¤±¹ç¤¤¤È¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¾Ð¤¤¤òÀ¸¤ß¤À¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë°Û¿§¤Î¥³¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å·³¤¤Ï¡¢¥³¥ó¥È¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¤È»Ò¥ä¥®¡×¤ËÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤È°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¾Ð¤¤¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢Èï¤êÊª¤ò¤·¤¿Å·³¤¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÆâÂ¼¡¢ÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¡¢¡¢ÀîÀ¾¸»ÖÏº¡¢ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢¤¸¤í¤¦¡¢ÅÄÃæÄ¾¼ù¡¢ÄÍÃÏÉð²í¡¢¿å¾å¹±»Ê¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢£Mrs. GREEN APPLE¡¢¥³¥á¥ó¥È
¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë
½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¾¯¤·Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆâÂ¼¤µ¤ó¤È¤Î¤´±ï¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥È¤Ë½éÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿¤¤¤Þ¡¢¥¯¥¿¥¯¥¿¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥È¡¼¥¯¤Ç¤â½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥ß¥»¥¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ê¼ã°æÞæÅÍ¡Ë
±éµ»·Ð¸³¤¬¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥³¥ó¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÛÄ¥¤·²á¤®¤Æ¡¢¼ýÏ¿Æü¤ÎÄ«¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤é¡¢±¦ÌÜ¤¬¼ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð
¤Ç¤â¡¢LIFE¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬²¹¤«¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÊÆ£ß·ÎÃ²Í¡Ë
£³¿Í¤Ç¥À¥ó¥¹¤¹¤ë¥³¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë£³¿Í¤Ç°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Éô³è¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢ÀÄ½Õ¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò¤½¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£Å·³¤Í´´õ¡¢¥³¥á¥ó¥È
¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤Ã¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í...¡Ê¾Ð¡Ë
¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¿¤·¤Ç¥³¥ó¥È¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Æ¡£
¤Ç¤â¡¢»£±Æ¤¬¤¹¤¹¤à¤¦¤Á¤Ë¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
·àºî²È¤ÎÁÒ»ýÍµ¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢ÌëÃæ¤Ë°ì¿ÍÇú¾Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤ÎÀª¤¤¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ª¡ª¤ÈÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÂ¼¤µ¤ó¤ä³§¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÍ¤êÆñ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ä »ä¡ªº£¡¢LIFE¤Ë½Ð¤Æ¤ë¡ª¤È¥Ë¥Þ¥Ë¥Þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ê¾Ð¡Ë
¤¤¤ä¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤Þ¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
