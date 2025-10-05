¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¡¦ÉÙ±Ê·¼À¸¤¬B¥ê¡¼¥°³«Ëë2ÀïÌÜ¤Ç½é¾¡Íø¡¡3PÀ®¸ùÎ¨¤Ï12.5¤âÆÀÅÀ¿ô¤Ï¥Á¡¼¥à2°Ì¤Î20ÆÀÅÀ
¡þB¥ê¡¼¥° ¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»81-77Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º(5Æü¡¢IG¥¢¥ê¡¼¥Ê)
B¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤¬5Æü¡¢Å¨ÃÏ¤ÇÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°³«ËëÂèÆóÀï¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Þ¤ÇNBA¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÙ±Ê·¼À¸Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆB¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÙ±ÊÁª¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢SG(¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¬¡¼¥É)¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢Âè1Q¤«¤é8ÆÀÅÀ¤È¹×¸¥¡£3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤é¤º¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âè2Q»Ä¤ê6Ê¬21ÉÃ¤Ç3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á81-77¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ±ÊÁª¼ê¤Ï¥Á¡¼¥à2°Ì¤Î20ÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡£ÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë3P¤Ï8²ó¤Î¤¦¤Á1²ó¤ÎÀ®¸ù¤ÇÀ®¸ùÎ¨¤Ï12.5¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°Æü¤Î°ì¥±¥¿Âæ¤«¤é¤Ï¿ô»ú¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢1¥¢¥·¥¹¥È¡¢1¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£