¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¥É¥é¥Þ½Ð±é¤â¥É¥Ã¥¥êµ¿¤¦¡©¡¡²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤â¸ì¤ë¡ÖÊì¤Ï°ìÈÖ¤Î¼ê±Û¥Õ¥¡¥ó¡×¡Ö¿ÆÉã¤Ï¼«Ê¬¤Î»à¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Û
¡¡´é½Ð¤·NG¤ÎÉÒÏÓ¥é¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¤¤¤ÞÃíÌÜ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡Ø¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË¡¡¿¼1¡§25¡Ë¡£5Æü¿¼Ìë¡Ê¿¼1¡§30¡Á¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢µÚÀî¸÷Çî¤¬¼ç±é¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¡Ê10·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§30¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¼ê±ÛÍ´Ìé¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢2¿Í¤Î¥²¥¤¤ÎÃËÀ¤È¡¢Âç¶â¤òÊú¤¨¤Æ°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤¹15ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢´ñÌ¯¤Ê¥Û¡¼¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£µÚÀî¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡¢¼ê±Û¤ÏÃæ³Ø¶µ»Õ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎºîÅÄº÷¤ò±é¤¸¤ë¡£15ºÐ¤Î¥È¡¼¥è¥³Ãæ³ØÀ¸¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¡ÊÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ë¤¬¡¢2¿Í¤ÎÎøÊª¸ì¤ò¤«¤Íð¤¹¡£
¡¡7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ê±Û¤À¤¬¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤é¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¥¤¥Ã¥ÆQ¡ÙÉü³è¤Î»þ¤â¥É¥Ã¥¥ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤¤¿¤Ê¤È¡£»Å»ö¤È»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë²ñµÄ¼¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â´Þ¤á¤Æ¡Ø¥É¥Ã¥¥ê¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢°Î¤¤¤È¤³¤í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ó¤Ê¹ªÌ¯¤Ë¡¢¥¬¥Á¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇËÜµ¤¤Î¥É¥Ã¥¥ê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Á¤é¤â¼õ¤±¤ÆÎ©¤È¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢ÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Î¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½é¤Î·Ð¸³¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡¢ËÍ¤ËÄ¾ÀÜ¡Ø¤³¤ó¤ÊÌò¤À¤«¤é¡¢¼ê±Û¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤â¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÆÈÎ©¤·¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤ó¿´ÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤½¤ì¤Û¤É¤ÎÇ®ÎÌ¤Ç¡Ø¼ê±Û¤µ¤ó¤Ë¤³¤ÎÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿»£±Æ¸½¾ì¤ÎÃæ¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤ëºîÅÄº÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¿ÍÀ¸¤¬¤º¤Ã¤È½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤Ò¤È¤ê¤â¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬º£¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ³Ê¤Î¥¯¥»¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÑÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÏÃ¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢ºîÅÄº÷¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤òÉ½¤¹¤»¤ê¤Õ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¸ÀÍÕ¤òËÂ¤°¡£
¡¡¡Ö¡Ø¥²¥¤¤¬¡Ä¡Ù¤È¤«¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¤»¤ê¤Õ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Ï¡¢¤½¤³¤ËÊÐ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤ÎºîÅÄº÷¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Êº£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤È¤«¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤È¤«¡¢¤â¤É¤«¤·¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ºîÅÄº÷¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤òºî¤ëÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÅÄº÷¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¸¼°ì¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Æï¤Û¤¿¤ë¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ß¤ó¤Ê¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î3¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤ó¤Ê²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¸½Âå¤ÎÊ£»¨¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¡Ö¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤¹¤®¡×¡¡¼«Í³¤Ê¡È°¦¤Î·Á¡É¤òÄó¸À
¡¡½Ð±é·èÄê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¡¢¼ê±Û¤Ï¡Ö°¦¤Î·Á¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡¢Ã¯¤«¤¬¤½¤ì¤òÈãÈ½¤·¤¿¤êÈÝÄê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ß¤¤¤¬¹¬¤»¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¿¿°Õ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼«¿È¤Îµ¶¤é¤¶¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤È¤«¿ÍÀ¸·Ð¸³¤Î¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¿¤Ö¤ó¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¼þ¤ê¤Î´Ä¶¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ò¸«¤Æ¤Æ¡¢¿Í¤Î°Õ¸«µ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤À¤·¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤¹¤®¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¼«Ê¬¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤µ¤¨¤â¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤Êý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤³¤ì¿ÍÀ¸Èè¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¿Í¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢Âç¤·¤Æ¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ê±Û¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢·ÝÇ½¿ÍÆ±»Î¡¢Ã¯¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬¡¢·ÝÇ½¿ÍÆ±»Î¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤³¤½ÃËÀ¤¬ÃËÀ¹¥¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢½÷À¤¬½÷À¹¥¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤òÈãÈ½¤¹¤ë¡¢ÈÝÄê¤¹¤ë¸¢Íø¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡£ÊÌ¤Ë¤½¤Î¿Í¤¿¤ÁÆ±»Î¤Î°¦¤Î·Á¤È¤«¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤ÁÆ±»Î¤Î¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë1¥ß¥ê¤â±Æ¶Á¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£SNS¤òÃæ¿´¤Ë¤ß¤ó¤Ê°Õ¸«¸À¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã¡¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢Äß¤ë¤·¾å¤²¤Æ½¸ÃÄ¤Ç¤¤¤¸¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ã¤ÆÃ¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Â¿Ê¬Ã¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë°¦¤Î·Á¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¹¬¤»¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÈãÈ½¤¹¤ë¡¢ÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Ë¤Ï¤½¤Î¸¢Íø¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼«¿È¤ÎÍýÁÛ¤È¤¹¤ë²ÈÂ²¤Î·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸þ¤±¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï°ì¿Í¤Ã»Ò¤Ç¡¢¿ÆÉã¤¬Áá¤¤»þ´ü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë²ÈÂ²¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¿Í¤ÏÊì¿Æ¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ö¤ó°ìÈÖ¤Î¼ê±Û¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢Êì¿Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦²ÈÃæ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤À¤é¤±¤À¤·¡¢¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢Åìµþ¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢Ê¡²¬¤È¡¢ËÍ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÈô¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£³èÌö¤·¤Æ¤¿¤é°ìÈÖ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¿´¤Ê¤¤À¼¤Ê¤É¤ÇÃ¡¤«¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë»þ¤Ë¤â¡¢°ìÈÖ½ý¤Ä¤¯¤Î¤ÏÊì¿Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î°ìÉô¤°¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ËÍ¤Ï¡¢Áá¤¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÉã¤«¤é³Ø¤Ö¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÆÉã¤¬¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ÆÍÁ³Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¤¿¤À¤¿¤ÀÈá¤·¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÆÉã¤Ï¤¿¤Ö¤ó¼«Ê¬¤Î»à¤«¤é¡Ø¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¤¤Ä»à¤Ì¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢º£¤ò»×¤¤¤Ã¤¤êÀ¸¤¤Æ¡¢¤ªÁ°¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ì¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È¡¢ËÍ¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤·¡¢º£¤Ç¤â¿ÆÉã¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÍýÁÛ¤Î²ÈÂ²Áü¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¡Ä¡×¡¡µÚÀî¸÷Çî¤Ï½éÂÐÌÌ¤«¤é¡È¥ß¥Ã¥Á¡¼¡É¸Æ¤Ó
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼«¿È¤¬¹Í¤¨¤ë¡È²ÈÂ²¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ë¤ÏÊì¿Æ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤È¤«¤¬¡Ø¿Æ¤È¥±¥ó¥«¤·¤¿¡Ù¤È¤«¡ØËå¤È¤«Äï¤È¥±¥ó¥«¤·¤¿¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Å¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ìÈÖ¼«Ê¬¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï²ÈÂ²¤À¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤â¡¢ËÍ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ÈÂ²¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿Æ¹§¹Ô¤Ç¤¤ë¤¦¤Á¤ËÀäÂÐ¤·¤È¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤È¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤«¤éÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÍ¼«¿È¤ÎÍýÁÛ¤Î²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃçÎÉ¤¯Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¾Íè¤â¤·¼«Ê¬¤Ë±ü¤µ¤ó¤ä»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¼«Í³¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¤é¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¡Ä¤È¤«¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢±ü¤µ¤ó¤È¼ê¤Ä¤Ê¤¤¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤«¡¢»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÈÇÐÍ¥¡¦¼ê±ÛÍ´Ìé¡É¤ò´¶¤¸¤ë¥È¡¼¥¯¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£²ó¤â¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¤¬±é¤¸¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê±Û¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò»Ä¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢´°Á´¤ËÌò¤ËÆþ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÎËÜÆÉ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê±Û¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡ØºîÅÄº÷¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î´¶¤¸¤Ï¾Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ºîÅÄº÷¤È¤¤¤¦Áü¤ò¥¤¥Á¤«¤éºî¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢»£±Æ½éÆü¤ËÄ©¤ó¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¤¿¤é¡ØºÇ¹â¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ç¤¤¤³¤¦¤ÈÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤Çºî¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡»£±Æ¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡Ö¼ê±Û¤é¤·¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£¼ç±é¤ÎµÚÀî¤È¤Ï½éÂÐÌÌ¤Ê¤¬¤é¡ÖºÇ½é¤«¤é¡Ø¥ß¥Ã¥Á¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØµÚÀî¤µ¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤À¤³¤È¥¼¥í¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Ë¥³¥Ã¤È¤·¤ÆÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¹¤´¤¯²û¤Î¿¼¤¤Êý¤Ç¤¹¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤·¡£¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¤¹¡£Æï¤Û¤¿¤ëÌò¤ÎÇòÄ»¶Ìµ¨¡È»Ð¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤ÊÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸ºîÉÊ¤Ë½Ð¤ë°Ê¾å¡¢¤ß¤ó¤Ê¥×¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Îò¤¬Ä¹¤¤¤«¤é°Î¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Îò¤¬Ã»¤¤¤«¤é¥À¥á¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¥×¥í¥Á¡¼¥àÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊÂÐÅù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥ì¤è¤êÀº¿ÀÇ¯Îð¤¬¹â¤¤¤«¤é¡¢¶Ìµ¨¡È»Ð¤µ¤ó¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ÆÈÎ©¤·¤Æ5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥È¥Þ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡×¤È¤·¤Æ¡¢ËüÁ´¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢º£¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿»É·ãÅª¤ÊÆü¡¹¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¢¤ë¼ï¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¼«Ê¬¤«¤éÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ø¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡ÊÆÈÎ©¤·¤Æ¤«¤é¡Ë¥«¥á¥é¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¢À©ºî¤ÎÊý¤¿¤Á¤È¤Î¿´¤Îµ÷Î¥¤¬¤è¤ê¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¤¢¤Î¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤ÈºÇ¹â¤Î´Ä¶¤Ë¤¤¤¿¤éµ¤ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ñ¤ÎÆ»¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È¤³¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ß¤Æ¡È¿Í´Ö¡¦¼ê±ÛÍ´Ìé¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥à¥é¥ª¥«¡Ë
¢¨¼èºà¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢5Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ø¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¿ÆüÍË¡¡¿¼1¡§30¡Ë¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥à¥é¥ª¥«¡Ë
¢¨¼èºà¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢5Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ø¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¿ÆüÍË¡¡¿¼1¡§30¡Ë¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£