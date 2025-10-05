Æ£¸¶µª¹á¡ÈÂ©»Ò¡É¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡Ö¼«¤é¤ÎÆ»¤òÆ²¡¹¤ÈÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¡×
½÷Í¥¤ÎÆ£¸¶µª¹á¡Ê54¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¤ÇÀ×Éô±Í»ÒÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À×Éô·Ê¸ã¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥Ë¥ß¥å¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï3Æü¡¢µª¹á¤¬À×Éô·Ê¸ã¤ÎÊì¿Æ¡¦À×Éô±Í»ÒÌò¤È¤·¤Æ¡¢¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍThe Fifth Stage¤ËÆÃÊÌ±ÇÁü½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ£¸¶¤Ï¡ÖÎò»Ë¤¢¤ë¡È¥Æ¥Ë¥ß¥å¡É¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¿´¤«¤é¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£²ó¤¬½éÅÐ¾ì¤Î¤ªÌò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¤³¤ÎÊì¤Ë¤·¤Æ¤³¤ÎÂ©»Ò¤¢¤ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÅÁÀâ¤ÎÀ×ÉôÊì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ä¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÊì¿Æ¤ò±é¤¸¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢10·î4Æü¤Ï¡¢À×Éô·Ê¸ã¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Æ£¸¶¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Î¡È±Í»Ò¡É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö·Ê¸ã¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¢ö¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¾ï¤Ëµ¤¹â¤¯¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤â¸Ø¤é¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀ×Éô²È¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¡¢¼«¤é¤ÎÆ»¤òÆ²¡¹¤ÈÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÂ©»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ë¥Æ¥Ë¥ß¥å¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡¢¥Æ¥Ë¥ß¥å¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢º£¸å¤È¤âÂ©»Ò¡¦À×Éô·Ê¸ã¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£