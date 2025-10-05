¥¬¥ó¥Ð¤Î¼é¸î¿À¡¦°ì¿¹¤¬¸åÈ¾AT¤ËPK¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡¡¼¯Åç¤Ï½ªÈ×¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹À¸¤«¤»¤º²ù¤·¤¤¥É¥í¡¼¡¢2°Ì¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö5¡×
5Æü¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¤ÎºÇ¸å¤Î1»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
Í¥¾¡Áè¤¤¤â²Â¶¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¼ó°Ì¤òÁö¤ë¼¯Åç¤Ï¸½ºß4Ï¢¾¡Ãæ¤È¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿º£Àá¿À¸Í¤¬ÇÔÀï¤·¡¢µþÅÔ¤¬°ú¤Ê¬¤±¤¿¤¿¤á¡¢¼¯Åç¤Ï¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð2°Ì°Ê²¼¤È¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£
°ìÊý¤Î¥¬¥ó¥Ð¤Ï9°Ì¤ÈÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢8·î¸åÈ¾¤«¤éÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¥ê¡¼¥°Àï5Ï¢¾¡Ãæ¡£¤Þ¤¿¸ø¼°ÀïÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï7Ï¢¾¡¤È¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¼¯Åç¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
°ìÊý¤Î¼¯Åç¤ÏÎëÌÚ¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç´é¤ò½Ð¤·¡¢¥ê¥º¥à¤òºî¤í¤¦¤È»î¤ß¡¢¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡¢¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á¤È¶¦¤Ë¥¬¥ó¥Ð¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤â¡¢GK°ì¿¹¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤â¤¢¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤Ê¤¤¡£
¸åÈ¾¤â¤³¤¦Ãå¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¥¬¥ó¥Ð¤Ï±§º´Èþ¤ä¥Ò¥å¥á¥Ã¥È¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¤âÆüËÜÂåÉ½GKÁáÀî¤Î¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Î¼¯Åç¤ÏÆÁÅÄ¤äÃÎÇ°¡¢¹ÓÌÚ¤é¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢Á°¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¬¡¢5¥Ð¥Ã¥¯¤òÉß¤¯¥¬¥ó¥Ð¤òÁ°¤Ë·èÄêµ¡¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«ºî¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿½ªÈ×¡¢¼¯Åç¤¬ÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢90Ê¬¤ËPK¤ò³ÍÆÀ¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Âç¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÁÅÄ¤Î¥¥Ã¥¯¤ò°ì¿¹¤¬¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¡£¥¬¥ó¥Ð¤Î¼é¸î¿À¤¬Âç¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢¹¥Ä´Æ±»Î¤Î°ìÀï¤ÏÎ¾¼Ô¾ù¤é¤Ì0-0¤Î¥É¥í¡¼·èÃå¤Ë¡£¸åÈ¾AT¤ËPK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¼¯Åç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¡¢¼¯Åç¤È2°Ì°Ê²¼¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö5¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º 0-0 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå
