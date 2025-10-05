¥¨¡¼¥¹¤ÎÉÔ¿¶¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê·üÇ°¤«¡¡Ä´»Ò¾å¤¬¤é¤Ì¥µ¥é¡¼¤Ë±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¸·¤·¤¤»ëÀþ¡¡¡ÖºòÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¸½ºß¸ø¼°Àï3Ï¢ÇÔ¤È»×¤ï¤Ì¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·ÀïÎÏ¤¬Â¿¤¯¡¢¤Þ¤ÀÏ¢·ÈÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼çÎÏÁª¼ê¤ÎÂ¸ºß¤¬º£¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ï»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¤Ï¤½¤Î1¿Í¤À¤¬¡¢¤â¤¦1¿Í¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤À¡£
¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Î¸å¡¢±Ñ¡ØDaily Mail¡Ù¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ëµ¼Ô¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ò¹óÉ¾¡£¤µ¤é¤ËÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¥µ¥é¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸·¤·¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤ÏºòÇ¯52»î¹ç¤Ç57¤â¤ÎÆÀÅÀ´ØÍ¿¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÆÃ¤Ë¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½¤¬12·îÃæ½Ü¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ë±óÀ¬¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£¡Ê¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¿´ÇÛ»ö¤À¡Ë¡×
¡Ö3¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï·è¤·¤ÆÈá»´¤Ê¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥µ¥é¡¼¤Ï¹â¤¤´ð½à¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºòÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢Â¾¤Î¹¶·â¿Ø¤¬¤½¤ì¤Û¤É°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê·üÇ°»ö¹à¤À¡×
³Î¤«¤Ë¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¤ä¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¡¢¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¤Ê¤Éº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¹¶·â¿Ø¤Ë¤Ï¿·²ÃÆþÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£¥µ¥é¡¼¤âÏ¢·ÈÌÌ¤Ç¤Î¤ä¤ê¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±µ¼Ô¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¥µ¥é¡¼¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯·èÄêÅª¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¡¼¥¹¤ÎÉÔ¿¶¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê·üÇ°»ö¹à¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢¥µ¥é¡¼¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¡£