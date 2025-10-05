¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶õ¹Á¡¢10·î14Æü¤ÎÁ´½ÐÈ¯ÊØ¤ò·ç¹Ò¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥¹¥È¤Ç
¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶õ¹Á¤Ï¡¢10·î14Æü¤ÎÁ´½ÐÈ¯ÊØ¤ò·ç¹Ò¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Ù¥ë¥®¡¼Á´ÅÚ¤ä¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶õ¹Á¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£ÂçÉôÊ¬¤ÎÅþÃåÊØ¤â·ç¹Ò¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¹Ò¶õ¤Ï¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ëÍ½ÌóµÒ¤ËÂÐ¤·¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¿¶ÂØÊØ¤Ê¤É¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¡£Í½ÌóÆâÍÆ¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñÅª¤Ê¥Ç¥â¤Ç¤Ï¡¢6·î½é½Ü¤Þ¤Ç¤Ë18Ëü¿Í¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥Ù¥ë¥®¡¼·ÐºÑ¤Ë¤Ï1²¯¥æ¡¼¥íµ¬ÌÏ¤ÎÂ»¼º¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£