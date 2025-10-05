Í·Í÷Á¥¤¬´ßÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¡¢15¿Í¤±¤¬¡¡¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤«¡¢ÀÅ²¬¡¦¾ÂÄÅ¹Á
¡¡5Æü¸á¸å3»þ25Ê¬¤´¤í¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Î¾ÂÄÅ¹Á¤ÇÍ·Í÷Á¥¡Ö¤Á¤É¤ê¡×¡Ê122¥È¥ó¡Ë¤¬´ßÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¾èµÒ14¿Í¤È¾è°÷1¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡£¤¦¤Á2¿Í¤ÏÊâ¹Ô¤¬Æñ¤·¤¤¾õÂÖ¤È¤¤¤¦¡£À¶¿å³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ê¤É¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í·Í÷Á¥¤ò±¿¹Ò¤¹¤ëÀéÄ»´Ñ¸÷µ¥Á¥¡Ê¾ÂÄÅ»Ô¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤ÇÃå´ß¤Ç¤¤º¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é´ßÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃÏ¸µ¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾èµÒ¤«¤é¡ÖÁ¥Æâ¤Î³¬ÃÊ¤«¤é¿Í¤¬Íî¤Á¤¿¡×¤È119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ç¤ÏÍ·Í÷Á¥¤ÎÀµÌÌÉôÊ¬¤ÎÅÉÁõ¤¬Çí¤¬¤ì¡¢¤Ø¤³¤ß¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¹Á¤Ë¤ÏµßµÞ¼Ö¤¬Ê£¿ôÂæ½¸¤Þ¤ê¡¢¼þÊÕ¤Ë¤Ïµ¬À©Àþ¤¬Ä¥¤é¤ì¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¾èµÒ¤é¤Ë°û¤ßÊª¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£