Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¡¢U-20WÇÕ¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÈFVS¡É¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤ë¤È¡¢»î¹ç¤Î½¸ÃæÎÏ¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×

¡¡FIFAU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Á¥ê2025¤Ç²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤ëU-20ÆüËÜÂåÉ½¡£Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÏÃÂê¤Î¡ÈFVS¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡FVS¤È¤ÏVAR¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ë¤Î¥À¥¦¥ó¥°¥ì¡¼¥ÉÈÇ¤Î°ì¤Ä¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÈ½Äê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¼ç¿³¤¬±ÇÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¸¢¤Ï2²ó¤Þ¤Ç¡Ê±äÄ¹Àï¤Ç¡Ü1²ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÏU-20¥Á¥êÂåÉ½¤È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï¡¢¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÎÈ½Äê¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢·ë²ÌPK³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á¥±Û´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¡ÊU-20¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½Àï¡Ë¤Ç¤Ï»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï³Æ¥Á¡¼¥à¤É¤ó¤É¤ó»È¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¸¢¤ò¡Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç½ª¤ï¤ë»î¹ç¤Ï¤¿¤Ö¤ó¤Ê¤¤¡£¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤ë¤È¡¢»î¹ç¤Î½¸ÃæÎÏ¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£°Õ¿ÞÅª¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÈ¯Æ°¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¥²¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤òÌÀ¤±ÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Àï½Ñ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¤½¤¦¤ä¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐºö¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡3Ï¢¾¡¤Ç¥°¥ë¡¼¥×A¤ò¼ó°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¥°¥ë¡¼¥×C¡¦D¡¦E¤Î3°Ì¤Î¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¸½¾õ¥°¥ë¡¼¥×C3°Ì¤ÎU-20¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Ç»¸ü¤À¡£Á¥±Û´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤â¤¦°ì²óÀ°¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¬ÀÏ¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤¿¤Á¡£²æ¡¹¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¡£¤â¤¦°ì²ó¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç»ö¡×¤ÈÀâ¤¯¡£¡Ö²ÚÎï¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Îº²¤¬½É¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¡£¤½¤³¤Ï¤â¤¦°ì²ó¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤ËÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
