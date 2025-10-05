GK¥Ô¥µ¥Î¡¢E-1Áª¼ê¸¢¤Ç¶¦Æ®¤ÎÁáÀî¡õÂçÇ÷¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¯»É·ã¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤â¤¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¤¡×
¡¡FIFAU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Á¥ê2025¤Ç²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤ëU-20ÆüËÜÂåÉ½¡£GK¥Ô¥µ¥Î¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ì¹¬ÅßËÙÈø¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢º£Âç²ñ¤³¤³¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¥µ¥Î¤Ïº£Âç²ñ¤³¤³¤Þ¤Ç2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Ï¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ2»î¹çÏ¢Â³´°Éõ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¹²¤Æ¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç3ÀïÁ´¾¡¤Ç7ÆÀÅÀÌµ¼ºÅÀ¡£´°àú¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×A¼ó°ÌÄÌ²á¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ì¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤GK¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢ÃæÂ¼·½Í¤¤È¹ÓÌÚÎ°°Î¤ÈÆü¡¹ÀÚâøÂöËá¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖGK¤¬3¿Í¤¤¤ë¤Î¤ÇÁ´°÷¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¼«Ê¬¤¬ºÇ½é¤Î2»î¹ç¤ÇGK¤òÂåÉ½¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ï¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¤ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤Î¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ß¤áÀÚ¤ëÉôÊ¬¤Ï¡¢º£¸å¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨J1¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿E-1Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÌ¤Íè¤Î¼é¸î¿À¤Ï¡¢º£Ç¯Âç¤¤ÊÈôÌö¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖE-1Áª¼ê¸¢¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤ÎÃæ¤ÇËÜÅö¤ËºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁáÀî¡ÊÍ§´ð¡ËÁª¼ê¤äÂçÇ÷¡Ê·É²ð¡ËÁª¼ê¤«¤é¤Ï¤¹¤´¤¯»É·ã¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬¤«¤é¤¹¤´¤¯¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¤¡£ÄÉ¤¤±Û¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¹¤´¤¤¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼¨¤»¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òU-20WÇÕ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
