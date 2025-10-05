¿åÃ«Ë¡¢¼«¼çÀ©ºî±Ç²è¤ËÌ¼¡¦¼ñÎ¤¤¬½Ð±é¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈÆâ¤ÇÌÀ¤«¤¹¡Ö½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿åÃ«Ë¤¬¡¢¼«¤éµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¼«¼çÀ©ºî±Ç²è¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£5Æü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØË¤µ¤ó¤È·ûÉð¤Á¤ã¤ó¡ªÎ¹¤¹¤ëÁêËÀ¡ÙÆâ¤Ç¡¢ÌÚÍü·ûÉð¤¬¡ÖÈ¿Ä®¤Á¤ã¤ó¡ÊÈ¿Ä®Î´»Ë¡Ë¤È°ì½ï¤Ë»î¼Ì¤ò´Ñ¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿åÃ«Ë¤ÎÌ¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î¼ñÎ¤
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±±Ç²è¤Ë¤Ï¡¢¿åÃ«¤ÎÌ¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î¼ñÎ¤¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¿åÃ«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ñÎ¤¤Î¤Û¤¦¤«¤é¡Ö½Ð¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿±Ç²è¤Ë¼ñÎ¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡12ºÐ¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢º£Ç¯¤Ç³èÆ°60Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿åÃ«¡£¹ñÌ±Åª¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Î¿ù²¼±¦µþÌò¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¤¬¡¢ÇÐÍ¥¶È¤ÎËµ¤é¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤âÀºÎÏÅª¤ËºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤â¡È¤ä¤Ã¤¿µ¤¡É¤¬¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼«¼çÀ©ºî±Ç²è¤Î»Å¾å¤²ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢´°À®¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿º¢¤Ë¡È¤¢¤¡¡¢¡Ê¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤¬¡Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¡É¤È´¶¤¸¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢72ºÐ¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤ª¿Ô¤¤Ê¤¤ÁÏºî°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¼«¼çÀ©ºî±Ç²è¤Î¸ø³«¤Ï¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ñÎ¤¤È¤¤¤¨¤ÐÀè·î¡¢Âè1»Ò¤òÌµ»ö½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Éã¡¦¿åÃ«¤È¤Î¡È½é¥¿¥Ã¥°¡É¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢2026Ç¯1·î2ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆÃÈÖ¤Ø¤Î¿åÃ«¤Î»²Àï·èÄê¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿åÃ«Ë¤ÎÌ¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î¼ñÎ¤
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±±Ç²è¤Ë¤Ï¡¢¿åÃ«¤ÎÌ¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î¼ñÎ¤¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¿åÃ«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ñÎ¤¤Î¤Û¤¦¤«¤é¡Ö½Ð¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿±Ç²è¤Ë¼ñÎ¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤â¡È¤ä¤Ã¤¿µ¤¡É¤¬¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼«¼çÀ©ºî±Ç²è¤Î»Å¾å¤²ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢´°À®¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿º¢¤Ë¡È¤¢¤¡¡¢¡Ê¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤¬¡Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¡É¤È´¶¤¸¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢72ºÐ¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤ª¿Ô¤¤Ê¤¤ÁÏºî°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¼«¼çÀ©ºî±Ç²è¤Î¸ø³«¤Ï¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ñÎ¤¤È¤¤¤¨¤ÐÀè·î¡¢Âè1»Ò¤òÌµ»ö½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Éã¡¦¿åÃ«¤È¤Î¡È½é¥¿¥Ã¥°¡É¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢2026Ç¯1·î2ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆÃÈÖ¤Ø¤Î¿åÃ«¤Î»²Àï·èÄê¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£