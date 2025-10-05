¸åÈ¾AT¤ËPK¸¥¾å¤â¡ÄGK°ì¿¹½ã¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡¡GÂçºå¤¬¼¯Åç¤Î5Ï¢¾¡ÁË»ß¡¢¼ó°Ì¤È2°Ì¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö5¡×¤Ë
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¤¬5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¼¯Åç¤ËÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬ÇÔ¤ì¤ÆµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤¬°ú¤Ê¬¤±¤¿¤¿¤á¡¢2°ÌµþÅÔ¡¢3°ÌÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢4°Ì¿À¸Í¤¬¾¡¤ÁÅÀ¡Ö60¡×¤Ç²£°ìÀþ¡£¾¡¤ÁÅÀ¡Ö64¡×¤Î¼¯Åç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤È¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö7¡×¤Ë¹¤²¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÂÐ¤¹¤ëGÂçºå¤ÏÀä¹¥Ä´¡£AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2¤Ç¤Î¥¿¥¤±óÀ¬¤«¤éµ¢¹ñÄ¾¸å¤Î¸·¤·¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ê¡¼¥°Àï5Ï¢¾¡¡¢¸ø¼°Àï7Ï¢¾¡¤ÈÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡Ø¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ï5¡Ý4¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÉß¤¯GÂçºå¤Î¼éÈ÷¤Ë¼¯Åç¤¬¶ìÀï¡£GÂçºå¤Ï»³²¼ÎÊÌé¤Î²÷Â¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ç2ÅÙ¼¯Åç¤ò¶¼¤«¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¼é¸î¿ÀÁáÀîÍ§´ð¤Î¸«»ö¤ÊÈô¤Ó½Ð¤·¤È¥ª¥Õ¥µ¥¤¥ÉÈ½Äê¤ËÁË¤Þ¤ì¤ÆÆÀÅÀ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£Á°È¾ÅÓÃæ¤«¤é¤ÏGÂçºå¤Î¥¿¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢ËþÅÄÀ¿¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤äÁÒÅÄ½©¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤Å¤¯¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤âÏÈ¤ò³°¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âGÂçºå¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤à¤¬¡¢¼¯Åç¤âÁ°È¾½ªÈ×¤ËºÆ¤ÓÅ¨¿Ø¤Ç²¡¤·¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£40Ê¬¤Ë¤Ï¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤éÎëÌÚÍ¥Ëá¡¢¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÏ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êGK°ì¿¹½ã¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦Ãå¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢GÂçºå¤Ï60Ê¬¤Ë±§º´Èþµ®»Ë¡¢¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È¡¢ÈþÆ£ÎÑ¤òÅêÆþ¤·¤Æ¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¡£±§º´Èþ¤¬2¤Ä¤Î±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼¯ÅçGKÁáÀî¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤Ü¤ìµå¤ËµÍ¤á¤¿°ÂÉôÉ¢ÅÍ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤â¼¯Åç¼éÈ÷¿Ø¤Î·è»à¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼¯Åç¤âÁ°Àþ¤Ë¼¡¡¹¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÁª¼ê¤òÅêÆþ¤·¤Æ¶ÉÌÌ¤ÎÂÇ³«¤ò¿Þ¤ë¡£Æ®»Ö¤ß¤Ê¤®¤ë¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤Ï²Ì´º¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÆÀÅÀ¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬¡¢¼¯Åç¤Ë¤³¤Î»î¹çºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£Áê¼ê¤Î¥Ï¥ó¥É¤ÇPK³ÍÆÀ¡£ÆÁÅÄÍÀ¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëº¸²¼¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼êGK°ì¿¹¤Ë¥³¡¼¥¹¤òÆÉ¤Þ¤ì¤Æ»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢¼¯Åç¤Ï¡Ö4¡×¡¢GÂçºå¤Ï¡Ö5¡×¤Ç¥ê¡¼¥°ÀïÏ¢¾¡¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¼¯Åç¤È2°Ì°Ê²¼¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö5¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¡¢¼¯Åç¤Ï17Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¿À¸Í¤È¡¢GÂçºå¤Ï18Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¡0¡Ý0¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå
