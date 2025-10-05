¹Åç¤ËÆ®»Ö¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥à¡¦¥¸¥å¥½¥ó¤¢¤ê¡ª¡¡¥æ¥ËÃ¦¤®·Ù¹ð¤Ë¤ÏÈ¿¾Ê¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»ç¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢¼¨¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ37¡£¥¥à¡¦¥¸¥å¥½¥ó¤¬¶«¤ó¤À¡£
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ï4Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¤ÇFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ò¥Û¡¼¥à¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ55¤ÇÊÂ¤Ö6°Ì¤Î¹Åç¤È5°Ì¤ÎÄ®ÅÄ¤Ë¤è¤ë¾å°ÌÂÐ·è¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Âç°ìÈÖ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥à¡¦¥¸¥å¥½¥ó¤Ï¡¢¡ÖÄ®ÅÄ¤Ï¶õÃæÀï¤¬¶¯¤¯¡¢¤È¤Æ¤âÂ®¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ï¡¼¥É¤ËÀï¤Ã¤¿¡£
¡¡£³¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢³«»ÏÄ¾¸å¤ËÁê¼ê¤Î¥Ñ¥¹¤òÞÕ¿È¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥«¥Ã¥È¡£¤¤¤¤Ê¤êÇ®¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢24Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÎäÀÅ¤Ëµ»¤¢¤ê¤Î¶»¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¼ý¤á¡¢35Ê¬¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½DFË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤È¤Î·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÀÚ¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ËÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¹¶¤áÂ³¤±¤¿¤¬¡¢Ìµ¾ð¤Ë¤â»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Î88Ê¬¡¢±¦CK¤ÇMF¿ûÂçµ±¤¬º¸Â¤Ç¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ëÁ°¤ÇMF¥È¥ë¥¬¥¤¡¦¥¢¥ë¥¹¥é¥ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤¿¥¥à¤¬ÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¿ûÁª¼ê¤Î¥¯¥í¥¹¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥È¥ë¥¬¥¤Áª¼ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Î¾õ¶·¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬±¿ÎÉ¤¯¥´¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²ÃÆþ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡ÆÀÅÀ¸å¤Ï·ã¾ð¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤®¡¢»ç¤ËÀ÷¤Þ¤ëÆî¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÁ°¤ËÁö¤Ã¤Æ¡¢Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ËÇØÈÖ¹æ37¤ò·Ç¤²¤Æ¶«¤ó¤À¡£
¡¡2¥«·îÁ°¤Î8·î1Æü¡¢FC¥½¥¦¥ë¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿´Ú¹ñÂåÉ½DF¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¤Î³¤³°Ä©Àï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢J¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î3¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Î¶¥Áè¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤µ¤é¤Ë°ìÃÊ³¬¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3¿Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¡¢¹Åç¤ÎÌ¤Íè¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ÃÆþÅö½é¤³¤½¹µ¤¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢189¥»¥ó¥Á¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÂÐ¿Í¤Î¶¯¤µ¤äÂ²¼¤Îµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÆ®»Ö¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤òÈ¯´ø¡£¤¹¤Ç¤Ë3¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤À¤Ã¤¿8·î20Æü¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍÀï¤Ï¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤ß¡¢4»î¹çÌÜ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿8·î31Æü¤Î¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¤Ç¤ÏPK¤ò¸¥¾å¡£ÆüËÜ¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤º¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç¤Îµ®½Å¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¡¢PK¤ä¥ª¥ó¥´¡¼¥ë¤ÇÉÔ±¿¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éþ¤òÃ¦¤¤¤Ç37ÈÖ¤ò¸«¤»¤Æ¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¯¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤À¤³¤È¤ÇÉÔÍ×¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ø¤â¤¦¥«¡¼¥É¤Ï¤â¤é¤¦¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È´î¤ó¤À¤¢¤È¤Ë¤ÏÎ¾¼ê¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤ê¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÂçÂÎ¤³¤³¤éÊÕ¤Ë¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¥Ï¡¼¥È¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´ÑÀï¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤Ø°¦¾ð¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀÃÆ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î±þ±ç¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¹Åç¤Ï¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËCK¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎDFº´¡¹ÌÚæÆ¤¬Áê¼êÁª¼ê¤ËÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¥¢¥ë¥¹¥é¥ó¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤á¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¹Åç¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ2¡Ý1¤Î·àÅª¾¡Íø¤ÇÍ¥¾¡¤Ø¤ÎË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ï4Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¤ÇFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ò¥Û¡¼¥à¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ55¤ÇÊÂ¤Ö6°Ì¤Î¹Åç¤È5°Ì¤ÎÄ®ÅÄ¤Ë¤è¤ë¾å°ÌÂÐ·è¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Âç°ìÈÖ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥à¡¦¥¸¥å¥½¥ó¤Ï¡¢¡ÖÄ®ÅÄ¤Ï¶õÃæÀï¤¬¶¯¤¯¡¢¤È¤Æ¤âÂ®¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ï¡¼¥É¤ËÀï¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ËÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¹¶¤áÂ³¤±¤¿¤¬¡¢Ìµ¾ð¤Ë¤â»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Î88Ê¬¡¢±¦CK¤ÇMF¿ûÂçµ±¤¬º¸Â¤Ç¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ëÁ°¤ÇMF¥È¥ë¥¬¥¤¡¦¥¢¥ë¥¹¥é¥ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤¿¥¥à¤¬ÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¿ûÁª¼ê¤Î¥¯¥í¥¹¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥È¥ë¥¬¥¤Áª¼ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Î¾õ¶·¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬±¿ÎÉ¤¯¥´¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²ÃÆþ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡ÆÀÅÀ¸å¤Ï·ã¾ð¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤®¡¢»ç¤ËÀ÷¤Þ¤ëÆî¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÁ°¤ËÁö¤Ã¤Æ¡¢Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ËÇØÈÖ¹æ37¤ò·Ç¤²¤Æ¶«¤ó¤À¡£
¡¡2¥«·îÁ°¤Î8·î1Æü¡¢FC¥½¥¦¥ë¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿´Ú¹ñÂåÉ½DF¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¤Î³¤³°Ä©Àï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢J¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î3¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Î¶¥Áè¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤µ¤é¤Ë°ìÃÊ³¬¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3¿Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¡¢¹Åç¤ÎÌ¤Íè¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ÃÆþÅö½é¤³¤½¹µ¤¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢189¥»¥ó¥Á¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÂÐ¿Í¤Î¶¯¤µ¤äÂ²¼¤Îµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÆ®»Ö¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤òÈ¯´ø¡£¤¹¤Ç¤Ë3¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤À¤Ã¤¿8·î20Æü¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍÀï¤Ï¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤ß¡¢4»î¹çÌÜ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿8·î31Æü¤Î¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¤Ç¤ÏPK¤ò¸¥¾å¡£ÆüËÜ¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤º¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç¤Îµ®½Å¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¡¢PK¤ä¥ª¥ó¥´¡¼¥ë¤ÇÉÔ±¿¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éþ¤òÃ¦¤¤¤Ç37ÈÖ¤ò¸«¤»¤Æ¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¯¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤À¤³¤È¤ÇÉÔÍ×¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ø¤â¤¦¥«¡¼¥É¤Ï¤â¤é¤¦¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È´î¤ó¤À¤¢¤È¤Ë¤ÏÎ¾¼ê¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤ê¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÂçÂÎ¤³¤³¤éÊÕ¤Ë¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¥Ï¡¼¥È¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´ÑÀï¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤Ø°¦¾ð¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀÃÆ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î±þ±ç¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¹Åç¤Ï¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËCK¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎDFº´¡¹ÌÚæÆ¤¬Áê¼êÁª¼ê¤ËÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¥¢¥ë¥¹¥é¥ó¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤á¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¹Åç¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ2¡Ý1¤Î·àÅª¾¡Íø¤ÇÍ¥¾¡¤Ø¤ÎË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£