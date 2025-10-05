À¤³¦°ä»º¡¦ÇòÀî¶¿¤Ç¥¯¥Þ½ÐË×¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í´Ñ¸÷µÒÃËÀ¡Ê40¡Ë¤¬½±¤ï¤ì¤ë¡¡ÂÎÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤«
¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬Á´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£´ôÉì¸©¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡¦ÇòÀî¶¿¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´Ñ¸÷µÒ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¹ç¾¸½¸Íî¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
´ôÉì¸©ÇòÀîÂ¼¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡¦ÇòÀî¶¿¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢¥Ð¥¹¾è¤ê¾ìÉÕ¶á¤Ë¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î40ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬ÇØ¸å¤«¤é½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï±¦ÏÓ¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
´Ñ¸÷µÒ
¡Ö¤¨¡¼¡ª¥¯¥Þ½Ð¤¿¤Î¡©´Ñ¸÷ÃÏ¤ÏÂÇ·â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¹µ¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¥¯¥Þ¤ÎÂÎÄ¹¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Ç¡¢ÇòÀîÂ¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£