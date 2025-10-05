¡Ú¿·ÇÏ/Åìµþ5R¡Û¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë»º¶ð ¥´¡¼¥¤¥ó¥È¥¥¥¹¥«¥¤¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼V
¡¡10·î5Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿5R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç2000m¡Ë¤Ï¡¢²®Ìî¶Ëµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥´¡¼¥¤¥ó¥È¥¥¥¹¥«¥¤¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦¾å¸¶Í¤µª¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤Ë¥ß¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦¼¯¸ÍÍº°ì¡Ë¡¢3Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦ÀéÍÕÄ¾¿Í¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï2:00.8¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡²®Ìî¶Ëµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥´¡¼¥¤¥ó¥È¥¥¥¹¥«¥¤¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼V¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¿ÊÏ©¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¿Ê½Ð¤Ç¡¢¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÈ´¤±¤Æ¥é¥Á±è¤¤¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£¶ì¤·¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÀè¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿2ÃåÇÏ¤Ë°ìµ¤¤ËÇ÷¤ê¡¢¥¯¥Óº¹¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¥´¡¼¥¤¥ó¥È¥¥¥¹¥«¥¤¡¡1Àï1¾¡
¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦¾å¸¶Í¤µª¡Ë
Éã¡§¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë
Êì¡§¥´¡¼¥¤¥ó¥È¥¥¥¶¥¦¥£¥ó¥É¥¦
ÊìÉã¡§Tapit
ÇÏ¼ç¡§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¡¼¥·¥ó¥°
À¸»º¼Ô¡§ÀéÂåÅÄËÒ¾ì