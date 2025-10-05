¡ÚÅìµþ3R¡ÛÃ±¾¡16ÈÖ¿Íµ¤¥Õ¥§¡¼¥À¡¼¥í¡¼¥¿¡¼¤¬ÇÈÍð¤ò±é½Ð
¡¡10·î5Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿3R¡¦2ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ê¼Ç1400m¡Ë¤Ï¡¢¸¶Í¥²ðµ³¾è¤Î16ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Õ¥§¡¼¥À¡¼¥í¡¼¥¿¡¼¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦Å·´Ö¾¼°ì¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1.1/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥è¥É¥Î¥Æ¥£¥¢¥é¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦ÌðÅèÂç¼ù¡Ë¡¢3Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥«¥é¡¼¥ª¥Ö¥µ¥¯¥»¥¹¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦Éð»Ô¹¯ÃË¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:21.6¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¿û¸¶ÌÀÎÉµ³¾è¡¢¥¢¥É¥ß¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦ÃæÀî¸øÀ®¡Ë¤Ï¡¢7ÃåÇÔÂà¡£
¡¡¸¶Í¥²ðµ³¾è¤Î16ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Õ¥§¡¼¥À¡¼¥í¡¼¥¿¡¼¤¬ÇÈÍð¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ï¹¥°Ì¤Î¥¤¥ó¤Ç¤¸¤Ã¤È²æËý¡£Ä¾Àþ¤Þ¤Ç¥í¥¹¤Ê¤¯±¿¤Ó¡¢ºä¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤ÆÀèÆ¬¤Ø¡£¸åÂ³¤ÎµÓ²»¤ÏÊ¹¤³¤¨¤ÆÍè¤º¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤Ë¾ìÆâ¤Ï¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£Ã±¾¡¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï2Ëü5740±ß¡¢3Ï¢Ã±¤Ï86Ëü5790±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥§¡¼¥À¡¼¥í¡¼¥¿¡¼¡¡2Àï1¾¡
¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦Å·´Ö¾¼°ì¡Ë
Éã¡§¥Ù¥ó¥Ð¥È¥ë
Êì¡§¥ê¡¼¥×¥Õ¥é¥¦¥ß¥ë¥Ò
ÊìÉã¡§¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É
ÇÏ¼ç¡§¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¥¯¥é¥Ö¡¦¥é¥Õ¥£¥¢¥ó
À¸»º¼Ô¡§¥Ó¥Ã¥°¥ì¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥à