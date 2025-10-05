¡ÚÅìµþ2R¡ÛÃÇÁ³¿Íµ¤¥é¥Õ¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¥º¤¬²÷¾¡
¡¡10·î5Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2R¡¦2ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ê¼Ç1800m¡Ë¤Ï¡¢¸Íºê·½ÂÀµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥é¥Õ¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¥º¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦¾®³ÞÎÑ¹°¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£2.1/2ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥»¥¥Æ¥¤¥ê¥Î¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦ÅÄÃæ¹ä¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥Ê¥Ï¥È¥Ê¥Ê¥ì¥ª¥ó¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦ÌðÅèÂç¼ù¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:46.0¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç»°±º¹ÄÀ®µ³¾è¡¢¥à¡¼¥ó¥°¥ì¥¤¥ë¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦¿¹°ìÀ¿¡Ë¤Ï¡¢7ÃåÇÔÂà¡£
¡ÚµþÅÔ8R¡Û±ÊÅç¤Þ¤Ê¤ßµ³¾è ·ÚÎÌ¥¿¥Þ¥â¥Æ¥£¡¼¥«¥Ã¥×¤¬²÷¾¡¥¢¥ë¥¢¥¤¥ó»º¶ð
¡¡Ã±¾¡1.6ÇÜ¡¢¸Íºê·½ÂÀµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥é¥Õ¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¥º¤¬ÃÇÁ³¤Î»Ù»ý¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Ï¤ä¤ä¸å¼ê¤òÆ§¤ß¸åÊý¤«¤é¤Î¶¥ÇÏ¤Ë¡£Æ»Ãæ¤ÏÇÏ·²¤ÎÃæ¤ò¥¹¥ë¥¹¥ë¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤Ï³Ú¡¹¤½¤È¤«¤éÀèÆ¬¤ËÎ©¤ÄÁö¤ê¤Ç²÷¾¡¡£´í¤Ê¤²¤Ê¤¤¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£
¥é¥Õ¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¥º¡¡2Àï1¾¡
¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦¾®³ÞÎÑ¹°¡Ë
Éã¡§¥¢¥ë¥¢¥¤¥ó
Êì¡§¥Ð¥ó¥´¡¼¥ë
ÊìÉã¡§¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï
ÇÏ¼ç¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥ì¡¼¥·¥ó¥°
À¸»º¼Ô¡§¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à