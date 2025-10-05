±Ñ¹ñ²¦¼¼¸æÍÑÃ£¡¡6Ç¯¤Ç18Âæ¤À¤±¤Î¥Õ¥¡¥ó¥È¥à IV¡¡100Ç¯¤Îµ£Á³¡¡¥¶¡¦¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡Ê4¡Ë
±Ñ¹ñ²¦¼¼¤ä¥¢¥é¥Ö¤Î¹ñ²È¸µ¼ó¤Î¤¿¤á¤Î18Âæ
¤ªµ¤¤Å¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Î°ìÏ¢¤Î¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤Ë¤Ï¡¢4ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ëIV¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡¢±Ñ¹ñ²¦¼¼¤ä¥¢¥é¥Ö¤Î¹ñ²È¸µ¼ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢18Âæ¤À¤±¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Â¸¤Ï16Âæ¤È¤¤¤ï¤ì¡¢º£²ó¤Ï¼êÇÛ¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¶¡¦¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¡¥Ë¥å¡¼¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤ÈÎòÂå¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¡ºÇ¿·¥´¡¼¥¹¥È¤È¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤â¡¡Á´139Ëç
¥Õ¥¡¥ó¥È¥à IV¤¬ºÇ½é¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Î¡¦½÷²¦¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹2À¤¤¬¤Þ¤À²¦½÷¤À¤Ã¤¿º¢¤Î1950Ç¯¡£¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹2À¤¤ÎÉ×¡¢¥¨¥Ç¥£¥ó¥Ð¥é¸ø¼ß¤«¤é¤Î¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ÊÆ¯¤¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥È¥à IV¡Ê1950¡Á1956Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¤½¤Î¥·¥ã¥·¡¼ÈÖ¹æ¤Ï¡¢4AF2¡£¥Ü¥Ç¥£¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤ÇÅÉÁõ¤µ¤ì¡¢ºÇ¿·¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢±Ñ¹ñ²¦¼¼¤Î¸æÍÑÃ£¼ÖÎ¾¤ÎÉ®Æ¬¤¬¡¢¥Ç¥¤¥à¥é¡¼¤«¤é¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Ø¥·¥Õ¥È¤·¤¿¤³¤È¤â°ÕÌ£¤·¤¿¡£
¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹2À¤¤Ï¡¢½÷²¦¤ØÂ¨°Ì¤·¤¿¸å¤Î1954Ç¯¤Ë¡¢¥Õ¡¼¥Ñ¡¼¼ÒÀ½¥Ü¥Ç¥£¤ËAT¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥È¥à IV ¥é¥ó¥É¥ì¡¼¤ò¼õÎÎ¡£¤Þ¤¿Æ±²¦¼¼¤Î¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È²¦½÷¤ä¡¢¥°¥í¥¹¥¿¡¼¸ø¼ß¤Ê¤É¤â½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂèÆó¼¡ÂçÀïÁ°¤ØÁÌ¤ëÄ¾Îó8µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó
µ»½ÑÅª¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÂ¾¤Î¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ä¡¢»±²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¤È¶¦ÄÌÀ¤¬¹â¤¯¡¢»îºî¼Ö¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥·¥ã¥·¡¼¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥ì¥¤¥¹ÍÑ¤Î¥í¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹»ÅÍÍ¡£¥Ö¥ì¡¼¥¹¤ÎÄÉ²Ã¤Ç¡¢Êä¶¯¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡ÂçÀïÁ°¤Ë¡¢ËÜÍè¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥È¥à III¤Î¸å·Ñ¥â¥Ç¥ëÍÑ¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ä¾Îó8µ¤Åû¡£ËÜÄ´»Ò¤Ê¤é¡¢170ÇÏÎÏ°Ê¾å¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤µ¤ì¤¿¡£
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥È¥à IV¡Ê1950¡Á1956Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢5Âæ¤ò½ü¤¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£10ËÜ¤Î¥Ü¥ë¥È¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤ËÂç·¿Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤Ê¤É¡¢ÀìÍÑÁõÈ÷¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¥È¥à III¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³Î¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê
¥Ü¥Ç¥£¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥³¡¼¥Á¥Ó¥ë¥É¤Ç¡¢HJ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¼Ò¤¬9Âæ¡¢¥Õ¡¼¥Ñ¡¼¼Ò¤¬7Âæ¡¢¥Ñ¡¼¥¯¥¦¥©¡¼¥É¼Ò¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Õ¥é¥Í¥¤¼Ò¤¬1Âæ¤Å¤ÄÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥Õ¥é¥ó¥³»á¤ÏÁõ¹Ã»ÅÍÍ¤ò3Âæ½êÍ¤·¡¢º£¤Ç¤â2Âæ¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó·³¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¤âÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢¥¤¥é¥¯²¦Â²¤Î¤¿¤á¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¡¢¥Õ¡¼¥Ñ¡¼¼Ò¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¿¥é¡¼¥ë¡¦¥¢¡¼¥ë¡¦¥µ¥¦¡¼¥É²¦»Ò¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡¢¥Õ¥é¥Í¥¤¼Ò¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥Ø¥Ã¥É¡¦¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢±Ñ¹ñ°Ê³°¤Î¥³¡¼¥Á¥Ó¥ë¥À¡¼¤Ë¤è¤ëÍ£°ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¥È¥à IV¤À¡£
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥È¥à IV¡Ê1950¡Á1956Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥È¥à III¤Ï¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹â¿å½à¤Îµ»½Ñ²þÎÉ¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²¦¼¼¤Î¤ª´ã¶À¤Ë¤â³ð¤¦»Å¾å¤¬¤ê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£