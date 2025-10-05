1Âæ¤Ë20¤«·î¡§¥Õ¥¡¥ó¥È¥à VI¡¡BMW»±²¼¤Ç¿·À¸¡§¥Õ¥¡¥ó¥È¥à VII¡¡100Ç¯¤Îµ£Á³¡¡¥¶¡¦¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡Ê3¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¥È¥àV¤Î²þÎÉÈÇ¡¡´°À®¤ËºÇÄ¹20¤«·î
1960Ç¯ÂåËö¤Î¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Ï¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥·¥ã¥·¡¼¤Î¼¡´ü¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡¦¥ê¥à¥¸¥ó¤ò·×²è¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥È¥àV¤Î²þÎÉÈÇ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¥·¥ã¥É¥¦É÷¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ë¡¢Á°¸å¤ÇÆÈÎ©¤·¤¿¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¡¢¿·ÁõÈ÷¤âÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¶¡¦¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¡¥Ë¥å¡¼¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤ÈÎòÂå¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¡ºÇ¿·¥´¡¼¥¹¥È¤È¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤â¡¡Á´137Ëç
6230cc¤ÎV8¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥·¥ê¥ó¥À¡¼¥Ø¥Ã¥É¤ò³ÍÆÀ¡£¥Û¥¤¡¼¥ë¥¢¡¼¥Á¤ØÀø¤é¤º¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ò³«¤¤¤ÆÅÀ²Ð¥×¥é¥°¤Î¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2¼Ò¤¬¹çÊ»¤·¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥¦¥©¡¼¥É¼ÒÀ½¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î³«ÊÄÉôÊ¬¤¬¶Ï¤«¤ËÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤À¡£
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥È¥à VI¡Ê1968¡Á1990Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
½¾Íè¤É¤ª¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¥Í¥ë¤Ï°¡±ô¤á¤Ã¤¹ÝÈÄ¤È¥¢¥ë¥ßÈÄ¤ò¼êºî¶È¤Ç²Ã¹©¡£°ìÉô¤Î¹½Â¤¤Ë¤ÏÌÚºà¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¡£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼1Ëç¤ÎÀ®·Á¤Ë3½µ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¥ë¡¼¥Õ¤Ï7Ëç¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢È¯Ãí¤«¤é´°À®¤Þ¤Ç20¤«·î¤òÍ×¤·¤¿Îã¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ê¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥¹¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥´¥àÀ½¥«¥Ð¡¼¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¥ê¡¼¥Õ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢¥ê¥¸¥Ã¥È¥¢¥¯¥¹¥ë¡£µì¼°¤Ê¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¤¥¿¥¤¥ä¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ä¡¢TV¤äÎäÂ¢¸Ë¤Ê¤É¤Î¹ë²ÚÁõÈ÷¤Ç²Á³Ê¤Ï¹âÆ¡£À¸»º¿ô¤ÏÇ¯´Ö12Âæ¤Ø¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Áö¤ê¤Ï·Ú²÷¡¡¥Ü¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ËÍÉ¤ì¤ë¸åÀÊ
1978Ç¯¤Ë¡¢V8¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï6750cc¤Ø³ÈÂç¡£AT¤ÏGMÍ³Íè¤Î3Â®¤ØÃÖ´¹¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¥É¥é¥à¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤Î1Âæ¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹²ñÄ¹¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿1971Ç¯¼°¤Ç¡¢ÆâÁõ¤Ï¥Ú¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥³¥Î¥ê¡¼¥ì¥¶¡¼Ä¥¤ê¤À¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥Ã¥Ú¥ó¥Ç¡¼¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢»þÂ®120¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó193km/h¡Ë¤Þ¤Ç¿¶¤é¤ì¤ë¡£Á°´ü·¿¤Ç¡¢AT¤Ï4Â®¡£¸«¤«¤±¤Ë¤è¤é¤º°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢°ÕÍßÅª¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥È¥à VI¡Ê1968¡Á1990Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
±¦Â¤Î³ÑÅÙ¤Øµ¤¤òÇÛ¤ì¤Ð¡¢ÊÑÂ®»þ¤Î¾®¤µ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¹âÂ®¤ÇÁö¤ë¤È¸åÀÊ¤Ï¥Ü¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ËÍÉ¤ì¤ë¡£¥«¡¼¥Ö¤Ç¥Ü¥Ç¥£¤¬·¹¤¯¤È¡¢¥ì¥¶¡¼¥·¡¼¥È¤Î¾å¤Ç¿ÈÂÎ¤¬³ê¤ë¡£¥¿¥¤¥ä¤«¤é¤Ï¥¹¥¡¼¥ë²»¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥È¥à VI¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÏÎÉ¹¥¡£¥×¥í¤Î¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÉÔËþ¤òÊú¤«¤ºÀ¸³è¤ÎÎÈ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
BMW»±²¼¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥È¥à VII
¡Ö¿¿¤Î¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤«¡©¡×2003Ç¯¤ËÉü³è¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥È¥à VII¤Ø¡¢AUTOCAR¤Ïµ¿Ìä¤òÅê¤¸¤¿¡£¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤È¤ÎÊ£»¨¤Ê¼è°ú¤¤ò·Ð¤Æ¡¢BMW¤Ï¥°¥ì¡¼¥È¥Ö¥ê¥Æ¥óÅçÆîÉô¤Î¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¤Ë¡¢¿·À¸¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£
BMW¤Ï¡¢¾åµé¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿7¥·¥ê¡¼¥º°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£É÷³ÊÉº¤¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥Þ¥ì¥¯¡¦¥¸¥ç¥ë¥¸¥§¥ô¥£¥Ã¥Á»á¤¬Ã´Åö¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢1956Ç¯¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥³¡¼¥ë¥À¥à»á¤¬ÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡£
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥È¥à VI¡Ê2003¡Á2017Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ï¥¢¥ë¥ßÀ½¡£Á´Ä¹¤Ï5.8m¤òÄ¶¤¨¡¢Ä¹¤¤¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥°¤ò¡¢Ä¹¤¤¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤¬·ë¤ó¤À¡£¶ËÂÀ¤Î¥ê¥¢¥Ô¥é¡¼¤Ë¡¢¤Ê¤Ç¸ª¤Î¥ê¥¢¼þ¤ê¡¢´Ñ²»³«¤¤Î¥µ¥¤¥É¥É¥¢¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¿·À¤Âå¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î9³ä¤¬¼«¤é±¿Å¾¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢Æ°ÅªÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ÏÉ¬¿Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£V12¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï760i¤Î²þÎÉÈÇ¤Ç¡¢6.75L¤ÎÇÓµ¤ÎÌ¤«¤é459ps¤È73.2kg-m¤ò³ÍÆÀ¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÁ°¤¬¥À¥Ö¥ë¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¡¢¸å¤í¤Ï7¥·¥ê¡¼¥º¾ù¤ê¤Î4¥ê¥ó¥¯¤À¡£
Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¡¡¿¿¤Î¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹
º£²ó¤Î1Âæ¤ÏÁ°´ü¤Î2007Ç¯¼°¤Ç¡¢À±¶õ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡×Å·°æ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï»ÄÇ°¤À¤¬Í¾¤êÈ÷¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï22¥¤¥ó¥Á¤ÈµðÂç¤À¡£
¥É¥¢¤Ï¡¢¶â¸Ë¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¸ü¡£¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡£Â®ÅÙ¤ÈÊäµ¡¥á¡¼¥¿¡¼¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÍ¾ÎÏ¤ò¼¨¤¹¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¡¦¥á¡¼¥¿¡¼¤¬È÷¤ï¤ë¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥ê¥à¤Ï¥¹¥ê¥à¤Ç¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿±¿Å¾»ÑÀª¤ØÍî¤ÁÃå¤±¤ë¡£ÌÜÀþ¤Î¹â¤µ¤ÏSUV¤Ë¶á¤¤¡£
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥È¥à VI¡Ê2003¡Á2017Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
¥¡¼¤ò¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ø²¡¤·¹þ¤ß¡¢V12¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»ÏÆ°¡£6Â®AT¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹ªÌ¯¤Ë¥®¥¢¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢²ÃÂ®¤Ï¥·¡¼¥à¥ì¥¹¡£¥Î¥¤¥º¤Ï¡¢Æó½Å¥¬¥é¥¹¤Ç¤Û¤Ü¼ª¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤È¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Áö¤ê¤Ï¿È·Ú¡£Âç¤¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ò¡¢³Î¤«¤ËÁà¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡£
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ë½Å¤¯¡¢¹âÂ®°è¤Ç¤âÀµ³Î¡£±Ô¤¤ÆþÎÏ¤¬¶Ï¤«¤Ë¸É¹â¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÂù¤¹¤â¤Î¤Î¡¢¾×·â¤òÀÅ¤«¤Ë¤¤¤Ê¤¹¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¡£º£¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢¿¿¤Î¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤À¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¡£2003Ç¯¤ËÆÀ¤¿²óÅú¤Î¤è¤¦¤Ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¥È¥à VI¤ÈVII¡¡2Âæ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥È¥à VI¡Ê1968¡Á1990Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
±Ñ¹ñ²Á³Ê¡§1Ëü7550¥Ý¥ó¥É ¡Ê¿·¼Ö»þ¡Ë¡¿17Ëü5000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó3465Ëü±ß¡¿¸½ºß¡Ë°Ê²¼
À¸»º¿ô¡§365Âæ
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§162km/h
0-97km/h²ÃÂ®¡§13.8ÉÃ
Ç³Èñ¡§4.5km/L
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§2722kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§V·¿8µ¤Åû6230¡¦6750ccc ¼«Á³µÛµ¤OHV
»ÈÍÑÇ³ÎÁ¡§¥¬¥½¥ê¥ó
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§Èó¸øÉ½
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§Èó¸øÉ½
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§3Â®¡¦4Â®¥ª¡¼¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¸åÎØ¶îÆ°¡Ë
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥È¥à VI¡Ê2003¡Á2017Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
±Ñ¹ñ²Á³Ê¡§25Ëü¥Ý¥ó¥É ¡Ê¿·¼Ö»þ¡Ë¡¿13Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó2574Ëü±ß¡¿¸½ºß¡Ë°Ê²¼
À¸»º¿ô¡§1Ëü327Âæ
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§239km/h
0-97km/h²ÃÂ®¡§5.7ÉÃ
Ç³Èñ¡§6.4km/L
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§2550kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§V·¿12µ¤Åû6749ccc ¼«Á³µÛµ¤DOHC
»ÈÍÑÇ³ÎÁ¡§¥¬¥½¥ê¥ó
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§459ps/5350rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§73.2kg-m/3500rpm
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§6Â®¥ª¡¼¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¸åÎØ¶îÆ°¡Ë
