¡¡¡þÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°ÀïÂè4½µÂè2Æü¡¡2²óÀï¡¡ÁáÂç15¡½10Ë¡Âç¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡°ì»þ¤Ï8ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤é2ÈÖ¼ê¤ÎµÜ¾ë¤¬ÍðÄ´¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿ÁáÂç¡£8²ó¡¢3¸Ä¤Î»Íµå¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¹¥µ¡¤ËÂåÂÇ²¬À¾¤¬ÃæÁ°¤Ë·è¾¡¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¡£¤µ¤é¤ËÀÐ¶¿²¬¤¬±¦ÍãÀÊ¤Ø¡¢¥ê¡¼¥°Àï174ÂÇÀÊÌÜ¤Î¿ÀµÜ1¹æ3¥é¥ó¤Ç¥À¥á¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡3»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë·ãÀï¤òÀ©¤·¤¿¾®µÜ»³¸ç´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂÇ¤ÄÊý¤ÏËþÅÀ¡£º£Æü¤Ï¾¡¤ÄÁ°Äó¤Ç¥¿¥Ä¥¡Ê°ËÆ£¡Ë¤ò¥Ù¥ó¥Á¤«¤é³°¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¹¤Ï¤¤Ã¤Á¤êÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¾¡¤ÁÅÀÃ¥¼è¤ò¥¨¡¼¥¹¤ËÂ÷¤·¤¿¡£1¹æ¤òÊü¤Ã¤¿ÀÐ¶¿²¬¤Ï¡Ö¹â¹»¡ÊÁá¼Â¡Ë¤Ç¤Ï3Ç¯²Æ¤Ë1ËÜÂÇ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡£È´¤±¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÇ°ÃÆ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£