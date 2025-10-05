ËÜÎÝÂÇ¥¥ó¥°¡õÂÇÅÀ²¦¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¡Ö´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î²øÎÏ½õ¤Ã¿Í¡¢¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬32ËÜÎÝÂÇ¡¢90ÂÇÅÀ¤ÇÆ²¡¹¤Î2´§²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Á´ÆüÄø½ªÎ»¸å¡¢µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆËÜÎÝÂÇ30ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï21Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Ç¡¢²ÈÂ²¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë´ü´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆþÃÄ2Ç¯ÌÜ¤Ç»ý¤ÁÌ£¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤¬ÇúÈ¯¡£ËÜÎÝÂÇ¤Ï2°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³Àî¤Ë9ËÜº¹¡£ÂÇÅÀ¤Ç¤ÏÆ±Î½¤ÎÀ¶µÜ¹¬¤Ë¼Â¤Ë25¤ÎÂçº¹¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¿Íµ¤¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
