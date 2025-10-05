Âçºå²¦¾¡¢Amazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ê¡ÂÞ¡É5¼ï20¿©¡É¤ò50¡ó¥ª¥Õ¤ÇÈ¯Çä¡¡µÈÌî²È¡¦¥ê¥ó¥¬¡¼¥Ï¥Ã¥È¤È¤Î¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¤âÅÐ¾ì
¡¡Âçºå²¦¾¤ÎÎäÅàÃæ²Ú¾¦ÉÊ¤¬¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂç·¿¥»¡¼¥ë¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÂç50¡ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¡£¸ø¼°ÄÌÈÎAmazonÅ¹¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î7Æü¸áÁ°0»þ¤«¤é10·î10Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡¢Ìó200ÅÀ¤Î¾¦ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¥»¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÆ±²Á³ÊÂÓ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡É¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó»ÍÅ·²¦¥»¥Ã¥È¡É¤Ë¡ÉÅâÍÈ¤²1.2kg¡É¡Ä¥±¥¿°ã¤¤¤ÎÎÌ¤È°Â¤µ¡Ä¡ª
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Âçºå²¦¾¤ÎÄêÈÖ¡¦±©º¬¤Ä¤ñ»Ò¤ä¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡¢¿åñ»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿ÎäÅà¿©ÉÊ¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡ØÂçºå²¦¾ ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ê¡ÂÞ¡ã5¼ï20¿©¡ä¡Ù¤Ï¡¢ñ»Ò¤ä¾ÆÇä¡¢¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ê¤É¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê¤Î50¡ó¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ë5640±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤À¤±¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó»ÍÅ·²¦¥»¥Ã¥È¡Ù¤ä¡ØÄ¾²ÐßÖ¤á¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡ß10ÂÞ¥»¥Ã¥È¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëÆÃ²½·¿¤Î¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤âÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æùñ»Ò100¸ÄÆþ¤ê¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ñ¥Ã¥¯¤ä¡¢ÅâÍÈ¤²1.2¥¥í¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤â¤ªÇãÆÀ²Á³Ê¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Ï¡¢Â¾¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¤À¡£¡Ø¥ê¥ó¥¬¡¼¥Ï¥Ã¥È¡ßÂçºå²¦¾ Ä¹ºê¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó&Ä¾²ÐßÖ¤á¥Á¥ã¡¼¥Ï¥óµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ó¥¬¡¼¥Ï¥Ã¥È¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó4ÂÞ¤ÈÂçºå²¦¾¤Î¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó4ÂÞ¤¬°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡ØµÈÌî²È¡ßÂçºå²¦¾ Âç¥Ü¥ê¥å¡¼¥àÊ¡ÂÞ¡Ù¤Ï¡¢µÈÌî²È¤ÎµíÐ§¤ä¾Æ·ÜÐ§¤Î¶ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ë¡¢Âçºå²¦¾¤ÎßÖÈÓ¤ä¾Æ¤¤½¤Ð¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡È¤´ÈÓ¡õÌÍ¹¥¤¡É¤Î¤¿¤á¤Î¥»¥Ã¥È¡£Áí·×20ÅÀ°Ê¾å¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¡¢8679±ß¡ÊÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê15¡ó¥ª¥Õ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Æ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Âçºå²¦¾¸ø¼°ÄÌÈÎAmazonÅ¹¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¡¼¥ë¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
