¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÁÐ»ÒÃË»Ò¤Î½Ð»º¤ò²þ¤á¤ÆÊó¹ð¡£½Ð»ºÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¿´¶¤ò¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÁÐ»Ò½Ð»º¤ò¾Ð´é¤ÇÊó¹ð¤·¤¿ÃæÀîæÆ»Ò
¡¡¡Ö¡Ú½Ð»ºÊó¹ð¡ÛÁÐ»Ò¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡ÖÁÐ»Ò¤ò¤³¤ÎÀ¤¤ËÇúÃÂ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È´î¤Ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÊó¹ð¡£¡Ö¾Ð´é¤ÇÊó¹ð¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Äë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤¿ÃæÀî¤Ï¡¢¡ÖÀèÀ¸¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡È1¿ÍÌÜ¤Ï1Ê¬¤Ç½Ð¤·¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¥µ¥Ã¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¡×¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î½Ð»º¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë»ºÀ¼Ê¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ëµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È´¶Æ°¤Î½Ö´Ö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£2¿ÍÌÜ¤â3¡¢4Ê¬º¹¤Ç½Ð»º¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬½Ð»º¤Ê¤Î¤«¡Ä¤È ¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½Ð»º¸å¤Ë¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÂÛÈ×¤Ï¡¢¡ÖÄ¶µðÂç¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡ÖÂÛÈ×1¤Ä¤À¤«¤é°ìÍñÀ¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µðÂç¤ÊÂÛÈ×¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿À×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¸·Ì©¤Ë¸À¤¦¤ÈDNAÈ½Äê¤·¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤ª¤½¤é¤¯ÆóÍñÀ¤È¤¤¤¦¸«²ò¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö´é¤¬Á´Á³»÷¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¥ê¥Ã¤È¤ï¤ó¤Ñ¤¯¡¢Äï¤ÏÌþ¤··Ï¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤â¡Á¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë»Ñ¤â¸«¤»¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Í¥¤·¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡ÈÊì¤Î´é¡É¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¡¢2023Ç¯4·î28Æü¤ËÆ±À¤Âå¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£25Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢SNS¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤ÓÂç¤¤Ê¤ªÊ¢¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·×²èÄë²¦ÀÚ³«¤Ç9·î30Æü¤ËÁÐ»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
