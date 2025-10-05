¡ÖÌÚÍü·ûÉð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄKING¡×1¡¦2ÊüÁ÷·èÄê¡Ö¤½¤¦Íè¤¿¤«¡×¡ÖÍèÇ¯¤Ï2¿Í¤Ç¡×¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¡×ÏÈ¤Ç
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï5Æü¡¢Æ±¶É¤Ç2026Ç¯1·î2Æü¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×ÌÚÍü·ûÉð¡Ê63¡Ë¤¬»Ê²ñ¤Î¡Ö¿·½Õ¥É¥ê¡¼¥à¥Ð¥È¥ë2026 ÌÚÍü·ûÉð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄKING¡ª¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Æ±¶É¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¤Ï²¶¤À¡ª¡ª¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌÚÍü¤¬¡ÈÌ´¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂÐ·è¡É¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æüº¢¤«¤é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤ÌÚÍü¤¬¡¢¿ÍÌ®¤ò¥Õ¥ë¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Î¸½Ìò¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¡¢²Ú¡¹¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬ÆÀ°Õ¤Ê·ÝÇ½¿Í¤ò¾·½¸¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¡¦¿åÃ«Ë¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£2¤Ä¤Î¶¥µ»¤Ë»²ÀïÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÎãÇ¯Æ±ÆüÄø¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¤Ï²¶¤À¡ª¡ª¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÌîµåÈ×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÂÐ·è´ë²è¡Ö¥ê¥¢¥ëÌîµåBAN¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¸½ºß¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÁêÊý¡¦ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Ï¿©Æ»¤¬¤ó¤È°öÆ¬¤¬¤ó¤òÊ»È¯¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ßÃæ¡£ÍèÇ¯¤ÎÊüÁ÷¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÚÍü¤Î¿·ÈÖÁÈ¤ò¼õ¤±¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Æ¥ìÄ«¤µ¤ó¡¢½Ð±é¼Ô¤µ¤ó¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¡¢¡¢¤½¤·¤Æ°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Î¥ê¤µ¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¡ÍèÇ¯¤ÏÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡¢ÌÚÍü·ûÉð¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º2¿Í¤Ç¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥¿¥«¤µ¤óµÙÍÜ¤«¤¡¡¡¥Î¥ê¤µ¤ó¤À¤±¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÌîµåÈ×¤Ï¤ä¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¥Î¥ê¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡×¡Ö¥Î¥ê¤µ¤óÃ±ÆÈ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÈô¤ó¤À¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤À¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤½¤¦Íè¤¿¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃÈÖ¤ÎÌÜ¶Ì´ë²è¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄKING¤ÏÃ¯¤À¡ª¡©¡×¡Ê²¾¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö½ÀÆ»¡×¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¡¦¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÃÄ¤·ÍèÇ¯1·î4Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¹µ¤¨¤ë¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤ä¡ÖÎ¦¾å¡×¡ÖÂîµå¡×¡Ö¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶¥µ»¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬½¸·ë¤·¤Æ¡¢°Û¼ï¶¥µ»¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥È¥Ã¥×½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¥´¥ë¥Õ¼«Ëý¤Î¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡Ö¥´¥ë¥Õ¡¦¥Ð¥È¥ë¡×¤ä¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥Ð¥È¥ë¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶¥µ»¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£