¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÄ¹Åè°ìÌÐ¡õ¹âÅçºÌ¤Î°ì¤«¤é¥Þ¥Í¡¼¡×¤¬£µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ä¹Åè°ìÌÐ¤¬¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¹âÅçºÌ¤È£Í£Ã¥¿¥Ã¥°¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö¤ª¶â¡×¤Î¤³¤È¤òÅ°ÄìÅª¤Ë³Ø¤ÓÄ¾¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦½ÂÃ«ÏÂ¹¨»á¤ò¾·¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÃæ¡¢°ìÌÐ¤«¤é¤ÎÇ®¿´¤Ê¼ÁÌä¤Ë¡¢½ÂÃ«»á¤Ï»×¤ï¤º¼¡¤ÎÌäÂê¤ÎÀµÅú¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡£¿Ê¹Ô¤Î¹âÅç¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¡ª¡×¤ÈÎ¾¼ê¤òÂç¤¤¯¹¤²¥Ð¥¿¥Ð¥¿¡£¡Ö¼¡¤ÎÌäÂê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡ª¡×¤È¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¿Ê¹Ô¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¹âÅç¥¢¥Ê¤Î°ÛÊÑ¤Ë¥²¥¹¥È¤ÎÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¡©¹âÅç¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¹âÅç¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡Ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÙ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡°ìÌÐ¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¤Ã¤Æ¿Ê¹Ô¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤À¤·¡¢ËÍ¤é¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²£Æ»¤½¤ì¤ë¤ÈÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ë½¬À¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©º£¤Î½¤Àµ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Í©Îî¤ò¸«¤¿¤è¤¦¤Ê¡£²¶¡¢²¿¤«½Ð¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ç°ì²ó¡¢µõ¤òºî¤Ã¤Æ¡×¤È¹âÅç¥¢¥Ê¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ë´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£