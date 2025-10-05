Ä¹Åè°ìÌÐ¤«¤é¤Î¡Ö¤É¤ó¤À¤±¤À¤é¤·¤Ê¤¤¤«¡×¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ë¿Íµ¤·Ý¿Í¡Ö±ü¤µ¤ó¤Î¸¤¤Ê¤ó¤Çº£¡¢ËÍ¡×¹ðÇò
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬5Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°ìÌÐ¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê41¡Ë¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢ÀìÌçÅ¹¤âµÞÁý¤·¡¢Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥ê¥ä¥Ë¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡¢¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈßÀ²È¤¬¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ö¡¼¥à¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤¤Æ¡¢º£¥É¥ó¤È²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿´¶¤¸¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡ÖËÍ¤Ï¤½¤ì¤³¤½¡¢¤³¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤·¤¿¤é¥¢¥ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¥Ó¥ê¥ä¥Ë¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡×¤È¸À¤¤¡¢Âçºå¤Î»þ¤«¤é¡ÖÀäÂÐÍè¤ë¤Ç¡¢¤³¤ÎÎÁÍý¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È°ìÌÐ¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ªÁ°¡¢10Ç¯Á°¤À¤Ã¤¿¤é±ü¤µ¤ó¤Î¶â¤Ç¿©¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Ê¡£¤½¤¦¤À¤í¡©¤ªÁ°¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÇÁêÅö¡¢ßÀ²È²È¤ÎÁ´ÉôÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤À¤±¡Ê¶â¤Ë¡Ë¤À¤é¤·¤Ê¤¤¤«¡£¤À¤«¤é»³Æâ¤¬¶â¤Ê¤¤¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤ªÁ°¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£¤¹¤ë¤ÈßÀ²È¤Ï¡ÖËÜÅö¡¢²ÈÂ²¤ò²ñ¤ï¤¹¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Á´Éô¡¢¥Ð¥ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡¤½¤·¤Æ¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ·ò»Ê¡Ê44¡Ë¤¬¡ÖßÀ²È¡¢¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï±ü¤µ¤ó¤Î¤ª¶â¤Ç¤¹¡×¤ÈË½Ïª¡¢ßÀ²È¤Ï¡Ö±ü¤µ¤ó¤Î¸¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢º£¡¢ËÍ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£