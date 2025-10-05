THE SUPER FRUIT¡¢TikTok¤Ç¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¡ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥ó¥Ðー¥×¥í¥âÈ¯É½¤â
¡¡THE SUPER FRUIT¤¬¡¢³èÆ°½é¤È¤Ê¤ëÇÛ¿®¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØTHE SUPER FRUIT ¡ÈHALLOWEEN SPECIAL SHOW¡É Powered by TikTok LIVE¡Ù¤ò10·î31Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§THE SUPER FRUIT¡ØROCK! ROCK! FRUIT!¡Ù¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¡¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥ººÇ¸å¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¡È¥í¥Ã¥¯¡É¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¡Ë
¡¡ËÜÇÛ¿®¤Ï¡¢THE SUPER FRUIT¸ø¼°TikTok¤Ë¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤¬²¾Áõ¤·¤ÆÌó1»þ´Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëÇÛ¿®¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢TikTok LIVE Japan¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¥ß¥éー¥ê¥ó¥°Æ±»þÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢11·î23Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØTHE SUPER FRUIT WORLD 2025¡Ù¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー¸Ä¿Í¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤âÈ¯É½¡£THE SUPER FRUIT¤Î³èÆ°»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤À¤Ã¤¿TOKYO DOME CITY HALL¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òËþ°÷¤Ç½ª¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂç¤¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ËÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー7¿Í¤¬¼«¤é¹Í°Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë´ë²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë