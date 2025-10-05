¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÎÄê¡¡V2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¤ÏµåÃÄ»Ë¾åºÇÂ¿8¿Í¡¡°éÀ®½Ð¿È½é¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¤é5¿Í¤¬½é¥¿¥¤¥È¥ë
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï5Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ´ÆüÄø¤ò½ªÎ»¡£¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÎÄê¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¤«¤é¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë8Áª¼ê¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡Ìî¼ê¤Ç¤Ï¥×¥í15Ç¯ÌÜ¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬°éÀ®½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡ÊÂÇÎ¨3³ä4ÎÒ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇËÒ¸¶Âç¤ÈÁè¤Ã¤¿ÌøÄ®Ã£¤â6Ç¯ÌÜ¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¡Ê3³ä8Ê¬3ÎÒ¡Ë¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¼þÅìÍ¤µþ¤Ï2Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎÅðÎÝ²¦¡Ê35ÅðÎÝ¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤Ç¤Ï¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬ÀèÈ¯Å¾¸þ¸å¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡ÊËÉ¸æÎ¨1¡¦46¡Ë¤Ç¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬ºÇ½ªÀï¤Ç14¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ËÆ£Âç³¤¤È2Ç¯Â³¤±¤ÆºÇÂ¿¾¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï½é¥¿¥¤¥È¥ë¤¬3¿Í¡£¼«¸ÊºÇÂ¿13¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Âç´ØÍ§µ×¤¬ºÇ¹â¾¡Î¨¡Ê¾¡Î¨7³ä2Ê¬2ÎÒ¡Ë¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¤¬ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¡Ê44¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡£¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×¤«¤é¼é¸î¿À¤ËÄêÃå¤·¤¿¿ù»³°ì¼ù¤âºÇ½ªÀï¤Ç31¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¤Æ¡¢Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¤ÈÊÂ¤ó¤ÇºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡8¿Í¤ÏµåÃÄ»Ë¾åºÇÂ¿¤Ç¡¢8ÉôÌç¼õ¾Þ¤â¥À¥¤¥¨¡¼»þÂå¤Î2004Ç¯¤ËÊÂ¤ÓµåÃÄºÇÂ¿¥¿¥¤¤ÎÂçÎÌ¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¼õ¾Þ¼Ô¡Û
¡¡¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¡ËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¡3³ä4ÎÒ¡Ê½é¡Ë
¡¡ËÜÎÝÂÇ²¦¡¡¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¡32ËÜ¡Ê½é¡Ë
¡¡ÂÇÅÀ²¦¡¡¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¡90ÂÇÅÀ¡Ê½é¡Ë
¡¡ºÇÂ¿°ÂÂÇ¡¡Â¼ÎÓ°ìµ±¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¡144°ÂÂÇ¡Ê½é¡Ë
¡¡ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¡¡ÌøÄ®Ã£¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë3³ä8Ê¬3ÎÒ¡Ê½é¡Ë
¡¡ÅðÎÝ²¦¡¡¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë35ÅðÎÝ¡Ê4ÅÙÌÜ¡Ë
¡¡ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¡¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë1¡¦46¡Ê2ÅÙÌÜ¡Ë
¡¡ºÇÂ¿¾¡¡¡°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë14¾¡¡Ê°ËÆ£2ÅÙÌÜ¡¢Í¸¶3ÅÙÌÜ¡Ë
¡¡ºÇ¹â¾¡Î¨¡¡Âç´ØÍ§µ×¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë7³ä2Ê¬7ÎÒ¡Ê½é¡Ë
¡¡ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¡¡°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¡195Ã¥»°¿¶¡Ê½é¡Ë
¡¡ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¡¡Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¢¿ù»³°ì¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë31¥»¡¼¥Ö¡Ê¤È¤â¤Ë½é¡Ë
¡¡ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¡¡¾¾ËÜÍµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¡44¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê½é¡Ë