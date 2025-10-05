¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢ºÇ½ªÀï¤ÇÍ¸¶¹ÒÊ¿¤È¿ù»³°ì¼ù¤¬¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡¡»³ÀîÊæ¹â¤Ï·è¾¡ËþÎÝÃÆ¡¡ÌøÅÄÍª´ô¤â11Ç¯¤Ö¤êÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ2¡½5¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê5Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÌøÅÄÍª´ô¤È»³ÀîÊæ¹â¤¬¥¢¡¼¥Á¶¥±é¤·¡¢º£µ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤ÇºÇ²¼°Ì¥í¥Ã¥Æ¤Ë²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿¤Ï14¾¡¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à°ËÆ£Âç³¤¤ÈÊÂ¤Ó¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇÂ¿¾¡¡£8²óÅÓÃæ¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¿ù»³°ì¼ù¤ÏÀ¾Éð¡¦Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¤ÈÊÂ¤Ö31¥»¡¼¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Çº£µ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¼Ô¤Ï8¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢µåÃÄ»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï½é²ó¤Ë1ÈÖ¤ÎÌøÅÄÍª´ô¤¬¥í¥Ã¥Æ¾®ÅçÏÂºÈ¤ÎÄ¾µå¤òº¸±Û¤¨¤Ë±¿¤ÖÀèÀ©¤Î4¹æ¥½¥í¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤Ï¼«¿È11Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢2»î¹çÏ¢È¯¤ÏºòÇ¯4·î°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·ü¤±¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿Í¸¶¤Ï3²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£4²ó¤Ë1»à¤«¤é»ûÃÏÎ´À®¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤òÃ«Àî¸¶¤¬¸å°ï¤·¤Æ»°ÎÝ¤Ë¿Ê¤Þ¤ì¡¢2»à¸å¤Ë¾åÅÄ´õÍ³æÆ¤ËÆ±ÅÀÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢5²ó°Ê¹ß¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¤Ï¥í¥Ã¥Æ3ÈÖ¼ê¤ÎÆóÌÚ¹¯ÂÀ¤«¤é»Í»àµå¤È°ÂÂÇ¤Ç2»àËþÎÝ¤È¤·¤Æ¡¢4ÈÖ¤Î»³Àî¤¬·è¾¡¤Î23¹æËþÎÝÃÆ¤òÃæ·ø±¦¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£º£µ¨¤ÏÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤À»³Àî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ØÀª¤¤¤¬¤Ä¤¯°ì¿¶¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¸¶¤¬6²ó¤ò4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¸å¡¢7²ó¤Ï°ËÆ£Í¥Êå¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡¢8²ó¤Ï¾åÃãÃ«Âç²Ï¤¬2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¤Æ¡¢¥»¡¼¥Öµ¡²ñ¤Ç¿ù»³¤¬ÅÐÈÄ¡£Æ£²¬ÍµÂç¤ËÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢9²ó¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ31¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀ®ÀÓ¤Ï¡¢87¾¡52ÇÔ4Ê¬¤±¤ÎÃù¶â35¡£15Æü¤«¤é¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È3°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ÂÐÀï¤¹¤ëCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£